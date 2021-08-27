Kendisini muayene etmediği iddiasıyla doktorun ifadesini aldırtan savcı hakkında karar

Savcı Mehmet Bülbül, Osmaniye Devlet Hastanesi’nde Dr. Kemal Gökhan Günel’in kendisini muayene etmediği iddiasıyla ifadesini aldırmıştı. Savcı Bülbül’ün, Dr. Günel’in kendisine randevu alması gerektiğini söylemesi üzerine “Bana akıl verme; bana bakacaksın; seninle uğraşırım” dediği iddia edilmişti.

DOKTOR ŞİKAYETTE BULUNDU

Bunun üzerine Doktor Kemal Gökhan Günel, Osmaniye Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Bülbül hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" iddiasıyla şikâyette bulunmuştu.

Kemal Gökhan Günel

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Osmaniye’nin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu Adana’ya gönderilen soruşturma dosyasını inceleyen Adana Cumhuriyet Başsavcılığı müşteki, sanık ve tanıkların ifadeleri ve hastane güvenlik kamera kayıtlarını incelendi.

DELİL YETERSİZLİĞİNDEN RET

Ardından Savcı Mehmet Bülbül hakkında "Basit yaralama ve basit tehdit" suçlamalarıyla ilgili "Delil yetersizliği ve unsur yokluğu” nedeniyle kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

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