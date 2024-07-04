Kene ısırığı can aldı: Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Yaz aylarının gelmesiyle kene tehdidi yeniden gündeme geldi. Son bir haftada, kene ısırması sonucu ortaya çıkan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Vakaların artmasıyla 'Kene ısırığı belirtileri nelerdir? Ne yapılmalı? Kene nasıl çıkarılır? Kene ısırması tedavisi nedir?' gibi soruların cevapları araştırılır oldu. Kene ısırması ile karşılaştığınıza yapılması gerekenleri derledik...