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Kene ısırığı can aldı: Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giresun'da kene ısırması sonucu rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

18:52 - 4/07/2024 Perşembe
IHA
Giresun'da 49 yaşındaki vatandaş kene ısırması sonucu hayatını kaybetti.
Giresun'da 49 yaşındaki vatandaş kene ısırması sonucu hayatını kaybetti.

Giresun'un Alucra ilçesinde kene ısırması sonucu tedavi altına alınan kişi kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Köklüce Köyünde 49 yaşındaki Hidayet G., kene ısırması sonucunda rahatsızlandı. Daha sonra durumu ağırlaşan Hidayet G., Alucra Devlet Hastanesi başvurdu ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Hidayet G. hayatını kaybetti.

Yetkililer uyardı

Yetkililer, yaz aylarında özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlara kene ısırmalarına karşı uyarıda bulunurken herhangi bir kene ısırması durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini bildirdi.



#Kene
#Giresun
#Alucra
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