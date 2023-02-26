Kentsel dönüşüme 7 bin dava: 768’i CHP’li belediyeler, TMMOB ve Şehir Plancıları Odası'ndan geldi

Türkiye’de yapılmak istenen 7 bin 206 kentsel dönüşüm, engele takılmış. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, gözleri kentsel dönüşüm adımlarına çevirdi. Depreme dayanıklı olmayan yapıların belirlenmesinin ardından, bu yerler Bakanlar Kurulu kararınca riskli alan ilan edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca da yeni imar planları hazırlandı. Ancak muhalefetin dönüşüme engel olduğu ortaya çıktı. 2015 ve 2023 yılları arasında kentsel dönüşümün iptali için şahsi ve siyasi gerekçelerle Danıştay’a 7 bin 206 dava açıldı. Bu davalardan 768’i CHP’li belediyeler, TMMOB ve Şehir Plancıları Odası gibi tüzel kişiler tarafından açıldı. Geri kalan 6 bin 438 dava ise gerçek kişilerden geldi. Bu kişiler de kimi zaman CHP, kimi zaman başka bazı yapıların etkisiyle dava açtı.