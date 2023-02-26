|
Reklam
Reklam
Gündem

Kentsel dönüşüme 7 bin dava: 768’i CHP’li belediyeler, TMMOB ve Şehir Plancıları Odası'ndan geldi

173 bin binanın yıkılmasına ya da ağır hasar almasına yol açan şiddetli depremler, yıllardır tartıştığımız kentsel dönüşümü yeniden acil gündem haline getirdi. Fakat depremden korunmanın tek yolu olan dönüşüme son 8 yılda şahsi ve siyasi gerekçelerle Danıştay’da 7 bin 206 dava açıldı.

Abdullah Sarica
Abdullah Sarica
04:00 . 26/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
CHP’li belediyeler, TMMOB ve Şehir Plancıları Odası gibi tüzel kişiler, 2015-2023 yılları arasında kentsel dönüşümün iptali için Danıştay’a 768 dava açtı.

CHP’li belediyeler, TMMOB ve Şehir Plancıları Odası gibi tüzel kişiler, 2015-2023 yılları arasında kentsel dönüşümün iptali için Danıştay’a 768 dava açtı.

Türkiye’de yapılmak istenen 7 bin 206 kentsel dönüşüm, engele takılmış. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, gözleri kentsel dönüşüm adımlarına çevirdi. Depreme dayanıklı olmayan yapıların belirlenmesinin ardından, bu yerler Bakanlar Kurulu kararınca riskli alan ilan edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca da yeni imar planları hazırlandı. Ancak muhalefetin dönüşüme engel olduğu ortaya çıktı. 2015 ve 2023 yılları arasında kentsel dönüşümün iptali için şahsi ve siyasi gerekçelerle Danıştay’a 7 bin 206 dava açıldı. Bu davalardan 768’i CHP’li belediyeler, TMMOB ve Şehir Plancıları Odası gibi tüzel kişiler tarafından açıldı. Geri kalan 6 bin 438 dava ise gerçek kişilerden geldi. Bu kişiler de kimi zaman CHP, kimi zaman başka bazı yapıların etkisiyle dava açtı.

İŞTE İL İL O DAVALAR

Tüzel kişilerin açtığı davalarda dağılım şöyle: Ankara’daki 68 davanın 20’si TMMOB, 17’si CHP’li Yenimahalle ve Çankaya belediyelerince, Antalya’daki 12 davanın 5’i Şehir Plancıları Odası'nca, Bursa’daki 88 davanın 38’i TMMOB, 43’ü Nilüfer Belediyesi'nce, İstanbul’daki 451 davanın 4’ü Şişli Belediyesi, 2’si İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2’si Bakırköy Belediyesi, 1’i Beylikdüzü Belediyesi, 1’i Kadıköy Belediyesi'nce, İzmir’de ise 61 davanın 3’ü İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1’i de TMMOB tarafından açıldı.

DEPREM BÖLGESİNDE 351 DAVA

Depremde büyük yıkım yaşanan Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ, Kilis ve Malatya’da yapılması planlanan kentsel dönüşümün iptali için de toplam 351 dava açılmış.

  • TMMOB Mimarlar Odası, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi ve 15 Temmuz Mahallesi’ni kapsayan alanda yapılan “gölgelik kentsel dönüşüm ve gelişim proje alan sınırı” ilanına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açtı. Mahkeme, işlemin iptaline karar verdi.

Antakya Belediye Meclisi, 1 Nisan 2016’da Emek ve Aksaray Mahalleleri sınırları içinde kalan yaklaşık 35 hektarlık alanda kentsel dönüşüm yapılması kararı almıştı. Bu karar da TMMOB Mimarlar Odası tarafından yargıya taşınıp iptal edildi.

Diyarbakır Barosu da Diyarbakır’daki Kayapınar Mahallesi sınırı içinde yer alan “Kent Ormanı” olarak da bilinen bölgenin “rezerv yapı alanı” olarak belirlenmesine dair kararı iptal ettirdi.


#Kentsel Dönüşüm
#CHP
#TMMOB
#Danıştay
#Deprem
#Şehir Plancıları Odası
2 saat önce
default-profile-img
Kentsel dönüşüme 7 bin dava: 768’i CHP’li belediyeler, TMMOB ve Şehir Plancıları Odası'ndan geldi
Türk halkının metanetinden çok etkilendim: Şehitler ve hayatta kalanlar
İçimizdeki iyilik harekete geçti: Deprem bilinçli çocukları yıkamayacak
Çocuklarımız depremden ne kadar etkilendi?
Memleketimizi ayağa kaldırmak boynumuzun borcu: Antakya Medeniyetler Korosu 7 can kaybetti
Gönüllü olmak hayatınızın bir bölümünden vazgeçmektir: Sesimle tanıştığım yüzlerce kişi var
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.