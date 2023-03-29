Kılıçdaroğlu Akşener’i tehdit mi etti? Oteldeki 13 dakikalık sır görüşmeyle ilgili çarpıcı iddia

Türkiye tarihinin en kritik dönemeci olan 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine kısa bir süre kalırken, yaşanan sürece damga vuran anlardan biri Meral Akşener liderliğindeki İyi Parti'nin masadan kalkıp 3 gün için geri dönerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmesi oldu.

Masadan ayrılırken sert ifadeler

O süreçte Meral Akşener koalisyondan ayrıldıklarını açıklarken sert ifadeler kullanmış ve Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı. Akşener yaptığı açıklamada "Şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edildi. Alternatiflerin kara listeye alındığı bir noter masasına dönüşmüştür. Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olmayacağız. İYİ Parti ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandı" diyerek altılı masadan ayrıldı.

Tehdit mi edildi?

Ancak bu sert açıklamalara rağmen Akşener kısa süre içinde masaya dönmesinin arkasındaki neden merak edilirken Akşener'in tehdit edilmiş olabileceği vurgulandı. Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir yaşanan süreci yorumlarken ses getiren açıklamalarda bulundu.

'Tıpış tıpış geri döndü'

Daşdemir'in açıklamaları şöyle: "Akşener masadan kalktıktan sonra bir otelde Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. Giriş ve çıkışlar dahil bu görüşme 13 dakika sürüyor. Bu görüşmede ne konuşuldu? Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi ve Akşener tıpış tıpış masaya döndü. Bu şey Akşener'i zor durumda bırakacak bir şeydi. İYİ Parti'de büyük bir çoğunluk masadan kalkınmasını istemişti. Ama Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşme sonrası Akşener gidip masaya katılmak zorunda kaldı."

Marriot Otel'de sır görüşme

Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında yapılan esrarengiz görüşme Ankara'da bulunan ABD Büyükelçiliği'nin karşısındaki otelde yapıldı. Söz konusu otel, Çukurambar'da Amerikan Büyükelçiliği'nin 30 metre uzağında bulunan JW Marriott Otel'di.











