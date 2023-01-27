Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına kesin konuştu: Adaylıkta sıkıntı olmayacak

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Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla yaptığı toplantının ayrıntılarını paylaştı
Altılı masada cumhurbaşkanı adayı tartışmaları sürerken Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıya ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı. Zeyrek'in ifadelerine göre Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına adaylığın kesin olduğunu söylemiş.
'O KONUDA SIKINTI ÇIKMAYACAK'
Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek toplantıya ilişkin, "Bazı başkanlar, “Seçim tarihini açıkla adayımızı hemen açıklayacağız' demiştiniz. Seçim tarihi açıklandı sayılır. Siz de adayı açıklayın artık. Vatandaşlar çok sıkıştırıyor” görüşünü dile getirmiş. Kılıçdaroğlu da 30 Ocak'ta yapılacak tanıtım toplantısından sonra adayın netleşeceğini ve açıklanacağını anlatmış. Başkanlar “Sizin aday olmanızı bekliyoruz” deyince de Kılıçdaroğlu, “O konuda bir sıkıntı olmayacak” karşılığını vermiş" dedi.