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Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına kesin konuştu: Adaylıkta sıkıntı olmayacak

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Zeyrek'in köşe yazısına göre Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının, "Sizin aday olmanızı bekliyoruz" ifadelerine, "O konuda bir sıkıntı olmayacak" karşılığını vermiş.

11:20 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla yaptığı toplantının ayrıntılarını paylaştı

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla yaptığı toplantının ayrıntılarını paylaştı

Altılı masada cumhurbaşkanı adayı tartışmaları sürerken Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları ile yaptığı toplantıya ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı paylaştı. Zeyrek'in ifadelerine göre Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına adaylığın kesin olduğunu söylemiş.


'O KONUDA SIKINTI ÇIKMAYACAK'

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek toplantıya ilişkin, "Bazı başkanlar, “Seçim tarihini açıkla adayımızı hemen açıklayacağız' demiştiniz. Seçim tarihi açıklandı sayılır. Siz de adayı açıklayın artık. Vatandaşlar çok sıkıştırıyor” görüşünü dile getirmiş. Kılıçdaroğlu da 30 Ocak'ta yapılacak tanıtım toplantısından sonra adayın netleşeceğini ve açıklanacağını anlatmış. Başkanlar “Sizin aday olmanızı bekliyoruz” deyince de Kılıçdaroğlu, “O konuda bir sıkıntı olmayacak” karşılığını vermiş" dedi.



#Deniz Zeyrek
#Sözcü Gazetesi
#Altılı masa
2 saat önce
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Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına kesin konuştu: Adaylıkta sıkıntı olmayacak
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