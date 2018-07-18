Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan üçüncü 1,5 milyon liralık tazminat davasıda karara bağlandı. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemesini karara bağladı.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ile davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarını temsilen avukat Ferah Yıldız ile davacı Özdemir Bayraktar'ın avukatı Abdullah Demirhan hazır bulundu.

Kararını açıklayan mahkeme hakimi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 150 bin lira, Özdemir Bayraktar'a 60 bin lira, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a yirmi ikişer bin lira, Necmeddin Bilal Erdoğan'a 20 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan'a 16 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 15 bin lira, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen'e on dörder bin lira, Orhan Uzuner ve Osman Ketenciye'de on üçer bin lira manevi tazminatın, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alınarak 21 Kasım 2017'den itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine hükmetti.

Tazminat şehit ailelerine

Davanın sonuçlanmasının ardından milli SİHA Bayraktar'ın üreticisi BAYKAR A.Ş sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yapılan açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarıyla ilgili açılan davada BAYKAR A.Ş Makina Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'a ödenecek 60 bin liralık tazminatın şehit ailelerine bağışlanacağı ifade edildi.

kemal kılıçdaroğlu'nun iftiralarına ilişkin açılan davada Mahkeme, Yön. Kur. Başkanımız Özdemir Bayraktar'a 60.000 TL tazminat ödenmesine hükmetmiştir.



Bu tazminatı Şehid Ailelerimize bağışlayacağız.



Milletimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. — Baykar (@BaykarMakina) 18 Temmuz 2018

Dava dilekçesinden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından, İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmalara yer verilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları, kardeşi ve dünürlerini hedef alan küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar ve hakaretler içerdiği belirtilen dilekçede, Erdoğan adına 500 bin lira, çocukları ve diğer yakınları için de toplam 1 milyon lira manevi tazminat talep edilmişti.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu 'Man Adası iddiaları' için bir tazminat daha ödeyecek