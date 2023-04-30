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Kılıçdaroğlu HDP ile pazarlık sorulunca laf çevirdi: Günahı Yedili Masa'ya bölüştürdü

Terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP ile yaptığı pazarlık ifşa olan CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na katıldığı canlı yayında bu konu soruldu. HDP'nin de aleni desteğini açıklamasıyla birlikte gelen tepkileri tek başına göğüslemekten çekinen Kılıçdaroğlu, HDP günahını Yedili Masa'daki paydaşlarına bölüştürdü. Lafı çeviren Kılıçdaroğlu "Böyle bir şey yok. Biz 6 lider bir aradayız. Benim tek başına pazarlık yapma şansım var mı?" cevabını verdi.

09:58 . 30/04/2023 Pazar
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Kemal Kılıçdaroğlu - Yedili Masa

Kemal Kılıçdaroğlu - Yedili Masa

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere kısa bir süre kaldı. Siyasetin gündemi ise her geçen gün daha da ısınıyor.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan HDP ile olan ilişkilerinden ötürü eleştiri oklarından kurtulabilmiş değil.

Kandil'den ve HDP'den gelen destek açıklamaları, muhalefetin masaya farklı ortaklar dahil ettiğini gösteriyor.

HDP'den Kılıçdaroğlu'na açık destek

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söyleyerek, "Tek adam rejimini sonlandırma noktasında Kılıçdaroğlu ile hedeflerimiz örtüşüyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı verdik." ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak Habertürk'e katılan Kılıçdaroğlu gündeme dair soruları cevapladı.

"HDP ile pazarlık yapmadım"

HDP ile seçim sonrasına ilişkin bir görüşme olup olmadığına yönelik soruya Kılıçdaroğlu şu cevabı verdi:

  • "MİT onun emrinde zaten. Bizim gizli kapaklı görüşmemiz varsa çıksın açıklasın. Devleti yöneten kişi sorumluluk üstlenir. Diyorum ki 'evet bunlarla oturduk ittifak konusunda anlaştık' derim. Böyle bir şey yok. Biz 6 lider bir aradayız. Benim tek başına pazarlık yapma şansım var mı? Yok masanın altında imiş, yanında imiş, üstünde imiş. Açıkça söyleyin. Milletin kafasını karıştırmak istiyorlar, işin gerçeği bu."

Sakık pazarlığı ifşa etmişti

HDP'nin uzantısı Yeşil Sol Parti'den milletvekili adayı olacağı öğrenilen Sırrı Sakık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na “Kapalı kapılar ardında konuşulanları deklare etme” çağrısında da bulunmuştu.

Sakık şunları söylemişti;

"Kapalı kapılar ardında söylenenlerin deklare edilmesi gerekir. Biz önümüzdeki dönem bir genel affı masaya yatıracağız. Öcalan dahil olmak üzere herkese özgürlük. Geri dönüş başlamalı cezaevinden, sürgünden… Cumhurbaşkanı yardımcılıkları, bakanlıkları, paylaşıyorlar. Ama bunu kimin sayesinde yapacaksınız, HDP’nin.”

#Kemal Kılıçdaroğlu
#HDP
#Yedili masa
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