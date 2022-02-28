Kılıçdaroğlu 'Helalleşme Buluşması'nda: Bu kardeşiniz de 28 Şubat mağduru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş’taki bir otelde partisince düzenlenen “Helalleşme Buluşması”na katıldı. Birkaç ay önce “helalleşme” dediğini anımsatan Kılıçdaroğlu, ziyaretlerin devam edeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Bugün ağırlıklı olarak 28 Şubat mağdurları var bu salonda. Sizlerin karşısına bir ‘28 Şubat mağduru’ olarak oturdum. Bu kardeşiniz de 28 Şubat’ta mağdur olan kişilerden birisi. Ben de fişlendim, mahkemeye gittim, dava açtım ve hakkımı aradım. 28 Şubat mağdurları ile barışacağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla, Roboski ile Sivas, Kahramanmaraş mağdurlarıyla, Diyarbakır Hapishanesi mahkumlarıyla helalleşeceğiz” diye konuştu. Kılıçdaroğlu, mahkemelerde süründürülüğünü iddia ettiği askerler ve aileleri ile de helalleşeceklerini söyledi.

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GÜNDEM Kılıçdaroğlu: 28 Şubat mağdurları var