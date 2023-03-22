Kılıçdaroğlu İnce ile görüşeceğini açıkladı: Uygun görürlerse gideceğim

Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce
CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, aday olacağını açıklamasının ardından önceki gün YSK'ya başvuru yaptı. Oyları böldüğü gerekçesiyle muhalefetin tepkisini çeken İnce, kendini eleştirenlere "
Demokratik hakkımı kullanıyorum"
sözleriyle cevap verdi.
Gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce ile görüşüp görüşmeyeceği merak konusu olurken Kılıçdaroğlu kararını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde HDP'lilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'ne de gideceğini söyledi.
Kılıçdaroğlu: Memleket Partisi'ne de gideceğim
Kılıçdaroğlu: Memleket Partisi'ne de gideceğim
Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu,
"Diğer partiler gibi Memleket Partisi'ne de gideceğim. Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse, belirlenen tarihte gitmek istiyorum"
dedi.
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2 saat önce