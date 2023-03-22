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Kılıçdaroğlu İnce ile görüşeceğini açıkladı: Uygun görürlerse gideceğim

Muhalefet, oyları böldüğü gerekçesiyle Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylığını duyurmasına tepki gösterirken, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bir açıklama geldi. Memleket Partisi'ne de ziyarette bulunacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse, belirlenen tarihte gitmek istiyorum" dedi.

12:13 . 22/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce

Kemal Kılıçdaroğlu-Muharrem İnce

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, aday olacağını açıklamasının ardından önceki gün YSK'ya başvuru yaptı. Oyları böldüğü gerekçesiyle muhalefetin tepkisini çeken İnce, kendini eleştirenlere "
Demokratik hakkımı kullanıyorum"
sözleriyle cevap verdi.

Gelişmelerin ardından Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce ile görüşüp görüşmeyeceği merak konusu olurken Kılıçdaroğlu kararını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde HDP'lilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi'ne de gideceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu: Memleket Partisi'ne de gideceğim

Sözcü'den Deniz Zeyrek'e konuşan Kılıçdaroğlu,
"Diğer partiler gibi Memleket Partisi'ne de gideceğim. Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse, belirlenen tarihte gitmek istiyorum"
dedi.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#Muharrem İnce
#CHP
#Memleket Partisi
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