​Kılıçdaroğlu Tanju Özcan’dan kurtulmanın yolunu buldu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı parti kararı ile ihraç edemeyen Kılıçdaroğlu’ndan yeni bir hamle geldi. Tanju Özcan’a 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adaylığı kapısını açan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in Kur’an kurslarını hedef alan açıklamalarını da isim vermeden eleştirdi. Kahvaltıda gazetecilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, soruları cevapladı.

100 BİN İMZA TOPLASIN

Kılıçdaroğlu, partiden disiplin süreci ile ihraç etmek istemediği Özcan’a 100 bin imza ile cumhurbaşkanı adaylığı kapısını açtı. Kılıçdaroğlu, “Tanju Bey’in ‘cumhurbaşkanı adayı olabilirim’ açıklaması, olabilir herkes aday olabilir. Herkesin aday olduğu bir ortamda Tanju Bey de ‘ben de aday olabilirim’ diyor. 100 bin imza toplarsa o da aday olabilir. Bizim ‘sen aday olacaksın, sen aday olmayacaksın’ diye özel bir şeyimiz yok. Dolayısıyla Tanju Bey de kendi yönettiği ilin hassasiyetlerini dikkate alarak zaman zaman politika yapıyor. Ona da saygı duymak gerekiyor.” görüşünü paylaştı.

REKLAM

Diyanet’in Kur’an öğretmesi çok doğal

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Kur’an kursları ile ilgili açıklamaları ve iktidar kanadının bu sözlere tepkisinin sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptığı dönemde, Diyanet İşleri Başkanlığının Kur’an kurslarında öğrencilere verilen derslerin kitabını istediğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, isim vermeden Özel’i eleştirdi:

“Çocukların Kur’an’ı rahat öğrenebilecekleri materyaller vardı ve ben Diyanet İşleri Başkanlığı’nı, komisyon üyeliği yaptığım dönemde kutladım. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, çocuklarımıza, isteyen anne babaların, ailelerin çocuklarına Kur’an’ı öğretmeleri kadar doğal bir şey yoktur. Siyaset din, inanç alanına asla girmemeli. Kimlik alanına asla girmemeli.”

Tanju Özcan

Tanju Özcan yine kendine yakışanı yaptı

Irkçılığı ile tanınan CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan şaşırtmadı. AK Parti seçmenine ‘Ampul kafalı’ diye hakaret eden Özcan, belediye meclisinde de ‘Zamcık’ ifadesini kullanıp, bir ampulü kırdı. Özcan’a, AK parti Grup Başkanvekili Uğur Akbay, “Size şahsınızda geri zekâlı demek isterdim ama hakaret içerir diye zeka yoksunu demek istiyorum” ifadeleri ile tepki gösterdi. Özcan, Akbay’ı zabıta marifetiyle kürsüden indirmeye kalkıştı.

REKLAM

OYNAT 00:57 Meclis kürsüsünde ampul kıran CHP'li Tanju Özcan'dan zorbalık: AK Parti'li üyeyi zabıtalara kovdurttu CHP yönetimindeki Bolu Belediyesi'nin meclis toplantısında tartışma çıktı. Kürsüde ampul kıran Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisine 'Az önceki hareketinizden dolayı size geri zekalı demek isterdim ama hakaret içerebilir. Siz zeka yoksununuz' diyen AK Parti'li üye Uğur Akbay'ı zabıta çağırarak salondan çıkarttı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder