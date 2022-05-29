Gündem Kılıçdaroğlundan 6lı masada adaylık için ikna çalışması Bakın halk beni istiyor
ANKARA

Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masada adaylık için ikna çalışması: Bakın halk beni istiyor

Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş hayali için bir araya gelen 6 parti 4’üncü toplantısını bugün Gelecek Partisi’nde yapacak. Yapılacak liderler zirvesinde de Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için CHP’nin yaptığı kamuoyu yoklamalarının konuşulacağı belirtiliyor.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kılıçdaroğlundan 6lı masada adaylık için ikna çalışması: Bakın halk beni istiyor
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Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş hayali için bir araya gelen 6 parti 4’üncü toplantısını bugün Gelecek Partisi’nde yapacak. Yapılacak liderler zirvesinde de Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için CHP’nin yaptığı kamuoyu yoklamalarının konuşulacağı belirtiliyor.

GÜNDEM ADAY

  • Toplantıda seçim güvenliği, geçiş sürecine ilişkin yasal ve anayasal değişiklikler ile Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme üzerine çalışan komisyonun çalışmaları masaya yatırılacak. Zirvede ittifak seçenekleri ve cumhurbaşkanı adayı da gündeme gelecek.

KAMUOYU YOKLAMASI YAPTIRDI

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmak istediği kulislerde yoğun bir şekilde gündeme geldiği ifade ediliyor. Edinilen bilgilere göre CHP, sesli bir şekilde dillendirilmeye başladığı Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda anket çalışması yaptırdı.

İKNA ÇALIŞMASI

Liderler zirvesinde Kılıçdaroğlu’nun bu anketleri muhalefet partisi liderlerine sunacağı belirtiliyor. Liderlerin fikrini alacak olan Kılıçdaroğlu’nun aday olma konusunda da masayı ikna etmeye çalışacağı ifade ediliyor.

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