Gündem Kılıçdaroğlundan "İzmire verilen krediyi hükümet engelliyor" yalanı
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan "İzmir'e verilen krediyi hükümet engelliyor" yalanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in, "Dünya Bankası'yla müzakereler sürüyor. Sona erdiğinde Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz" açıklamasına rağmen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Bankası’nın İzmir'e verdiği kredinin hükümet tarafından onaylanmadığı yalanını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlundan İzmire verilen krediyi hükümet engelliyor yalanı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

İzmir depremi sonrası Dünya Bankası’nın sağladığı kredinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmadığı öne sürülmüş, bu iddia bizzat İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in ifadeleriyle yalanlanmıştı.

"MÜZAKERELER SÜRÜYOR"

CHP'li Soyer, henüz imzalanmış bir anlaşma olmadığını ve Dünya Bankası'yla müzakerelerin sürdüğünü söyleyerek "Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz" demişti.

"KREDİYİ DE ENGELLİYORLAR..."

İzmir’de depremzedelerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanının açıklamasına rağmen "Yurtdışından kredi alıyoruz bu binaları yapmak için, krediyi de engelliyorlar" ifadesini kullandı.

"ISRARLA YALAN SÖYLÜYOR"

Kılıçdaroğlu’nun 25 Haziran’daki İzmir ziyaretinde de aynı yalanı söylediğine belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, tepkini şu sözlerle dile getirdi:

CHP bunu her seferinde yapıyor. Yapamadıkları ve hayata geçiremedikleri her icraat için bahaneler uyduran CHP yönetimi, sürekli olarak iktidarı ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı suçlamaktadır. Bu meselede de olduğu gibi Kılıçdaroğlu ısrarla yalan söylüyor.

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Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftira siyasetinin ele alındığı video tıklanma rekoru kırıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftira siyaseti ile ilgili hazırlanan videoyu izletti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun SSK döneminden YPG hakkındaki görüşlerine, Adana Sahra hastanesi manipülasyonundan tank paleti fabrikası ve Katarlı öğrencilerin sınavsız tıp okuyacağına kadar tüm olayların ele alındığı video sosyal medyada da büyük ilgi çekti.
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