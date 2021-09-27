Kılıçdaroğlu'ndan "İzmir'e verilen krediyi hükümet engelliyor" yalanı

İzmir depremi sonrası Dünya Bankası’nın sağladığı kredinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmadığı öne sürülmüş, bu iddia bizzat İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in ifadeleriyle yalanlanmıştı.

"MÜZAKERELER SÜRÜYOR"

CHP'li Soyer, henüz imzalanmış bir anlaşma olmadığını ve Dünya Bankası'yla müzakerelerin sürdüğünü söyleyerek "Sayın Cumhurbaşkanına arz edeceğiz" demişti.

"KREDİYİ DE ENGELLİYORLAR..."

İzmir’de depremzedelerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanının açıklamasına rağmen "Yurtdışından kredi alıyoruz bu binaları yapmak için, krediyi de engelliyorlar" ifadesini kullandı.

"ISRARLA YALAN SÖYLÜYOR"

Kılıçdaroğlu’nun 25 Haziran’daki İzmir ziyaretinde de aynı yalanı söylediğine belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, tepkini şu sözlerle dile getirdi:

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CHP bunu her seferinde yapıyor. Yapamadıkları ve hayata geçiremedikleri her icraat için bahaneler uyduran CHP yönetimi, sürekli olarak iktidarı ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ı suçlamaktadır. Bu meselede de olduğu gibi Kılıçdaroğlu ısrarla yalan söylüyor.

GÜNDEM Anlaşması yapılmamış kredi için 'Cumhurbaşkanı onaylamıyor' diyen Tunç Soyer kendisini yalanladı