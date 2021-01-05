Kılıçdaroğlu’ndan taciz iddialarına ilişkin yeni açıklama: Kişiler üzerinden partiyi yargılamak doğru değil gereğini yapıyoruz
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti içindeki taciz vakalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kişiler üzerinden partiyi yargılamanın doğru olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Gereğini yapıyor muyuz? Yapıyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde CHP’yi takip eden muhabirlerle bir araya gelerek, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
CHP'nin son dönemde taciz ve tecavüz iddialarıyla gündeme gelmesini değerlendirmesi istenen Kılıçdaroğlu, gereken adımları attıklarını belirterek, bir kişinin işlediği suçun partiye yıkılmasının yanlış olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu, “Partileri, partilerin üyeleri üzerinden, suç işleyen insanlar üzerinden yargılamak doğru değil. Diyelim ki bir kişi gitti sokakta bir kişiyi dövdü, öldürdü, bıçakladı. Herhangi bir partiden olabilir, bir partinin sempatizanı da olabilir. Suç işlemişse partinin de onun gereğini yapması lazım. Bu kadar basit. Gereğini yapıyor muyuz? Yapıyoruz" şeklinde konuştu.