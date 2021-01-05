Gündem Kılıçdaroğlundan taciz iddialarına ilişkin yeni açıklama Kişiler üzerinden partiyi yargılamak doğru değil gereğini yapıyoruz
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu’ndan taciz iddialarına ilişkin yeni açıklama: Kişiler üzerinden partiyi yargılamak doğru değil gereğini yapıyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, parti içindeki taciz vakalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Kişiler üzerinden partiyi yargılamanın doğru olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Gereğini yapıyor muyuz? Yapıyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde CHP’yi takip eden muhabirlerle bir araya gelerek, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tacizden soruşturulan CHP'li başkan hakkındaki karar açıklandı: Disiplin kuruluna sevk edilmesine gerek yok
GÜNDEM
Tacizden soruşturulan CHP'li başkan hakkındaki karar açıklandı: Disiplin kuruluna sevk edilmesine gerek yok

CHP'nin son dönemde taciz ve tecavüz iddialarıyla gündeme gelmesini değerlendirmesi istenen Kılıçdaroğlu, gereken adımları attıklarını belirterek, bir kişinin işlediği suçun partiye yıkılmasının yanlış olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan CHP’deki taciz iddialarıyla ilgili günler sonra ilk açıklama: Gündemi değiştirmek istiyorlar
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'ndan CHP’deki taciz iddialarıyla ilgili günler sonra ilk açıklama: Gündemi değiştirmek istiyorlar

Kılıçdaroğlu, “Partileri, partilerin üyeleri üzerinden, suç işleyen insanlar üzerinden yargılamak doğru değil. Diyelim ki bir kişi gitti sokakta bir kişiyi dövdü, öldürdü, bıçakladı. Herhangi bir partiden olabilir, bir partinin sempatizanı da olabilir. Suç işlemişse partinin de onun gereğini yapması lazım. Bu kadar basit. Gereğini yapıyor muyuz? Yapıyoruz" şeklinde konuştu.

CHP Milletvekili Sera Kadıgil: CHP’de taciz ve tecavüz tabii ki olacak
OYNAT 00:32
CHP Milletvekili Sera Kadıgil: CHP’de taciz ve tecavüz tabii ki olacak
CHP'de çok sayıda kadının taciz edildiğine dair iddialar ve tecavüz suçlamaları TBMM'nin de gündemindeydi. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü 'tabii ki olacak' diye normalleştirdiği partisindeki taciz ve tecavüzlerden AK Parti'yi sorumlu tuttu. Kadıgil, 'Bakın şimdi CHP'nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz ve 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz' dedi.


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