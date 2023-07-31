Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlar yaptığı için Halk TV ile anlaşmaları sonlandırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında girdiği 12'nci seçimden de bozgunla ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'istifa' çağrılarına kulak tıkadı. Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın yayın yapan Halk TV'nin CHP ile yaptığı sözleşmeler parti yönetimi tarafından tek taraflı olarak feshedildi.
Kılıçdaroğlu'nun ambargosu sonrası Halk TV'den İmamoğlu'na 'İkinci Ecevit' güzellemesi
Değişim yanlısı yayınlarına devam eden Halk TV'nin internet sitesinde Mehmet Tezkan tarafından kaleme alınan yazıda, İmamoğlu'na 'İkinci Bülent Ecevit' güzellemeleri yapıldı.