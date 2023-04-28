Kılıçdaroğlu’nun 'Atatürk Havalimanı’nı vereceğiz' dediği Özmen ailesi CIA'yle ortak çıktı

Milyonlarca gencin keşif heyecanı yaşamasına vesile olan TEKNOFEST, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan sonra bu kez CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hedefinde. 2019'da göreve başladıktan sonra İmamoğlu'nun yaptığı ilk işlerden biri İBB'nin TEKNOFEST'e mekân tahsisi desteğini kesmek olmuştu. Festivalin düzenlendiği Atatürk Havalimanı hakkında bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu ise havalimanını Türklerin sahibi olduğu ABD'li bir şirkete vereceğini duyurmuştu.

'Düşündüm Atatürk olsa ne yapardı?'

"Atatürk yaşasaydı oranın ne olmasını isterdi? Atatürk'ün havacılık vizyonu nasıl olurdu?" diye kendi kendine sorduğunu anlatan CHP lideri, uzun uzun düşündükten sonra bulduğu cevabı şöyle anlatmıştı:

Fatih Özmen - Eren Özmen

"Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay çalışmalarının merkezi haline getireceğiz. Burası havacılık ve uzay sanayimizin dinamosu olacak. Peki bunu kimlerle yapacağız? Amerika'daki Siera Nevada şirketinin sahipleri Eren Özmen ve Fatih Özmen'le yapacağız. Kendilerini davet ettim; kendi uzay mekiklerimizi geliştireceğiz."

Kılıçdaroğlu'nun, Atatürk Havalimanı’nı birlikte havacılık-uzay merkezi yapacağız dediği Özmen ailesinin şirketlerinin CIA’ye elektronik istihbarat, Gözetleme ve Keşif hizmetleri verdiği ortaya çıktı. Eren Özmen'in sahibi olduğu Sierra Nevada Corp’un N3097 imalat numaralı Dornier tipi özel uçağının Libya ve Suriye’de ABD Özel Kuvvetler çalışanlarını taşıdığı görüntüler daha önce kamuoyuna yansımıştı.

ABD'den 410 milyon dolarlık ihale

Ayrıca, Özmen ailesinin yakın zamanda ABD devletinden 410 milyon dolarlık yeni bir ihale aldığı, bugüne kadar ise toplamda 15,3 milyar dolarlık ihale aldıkları ortaya çıktı.



















