Kimi İslamcı kimi Türkçü: Altay Cem Meriç, İsrail'in Türkiye'deki "Beşinci Kol" hesaplarını deşifre etti

Hesapların İsrail için dezenformasyon oluşturduğu ortaya çıktı.
Hesapların İsrail için dezenformasyon oluşturduğu ortaya çıktı.

Yazar ve yayıncı Altay Cem Meriç, sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşan sözde haber sayfalarının arka planını ifşa etti. Meriç’e göre Pusholder, BPT, Muhbir, DarkWeb Haber, TamgaTürk ve benzeri hesaplar; organize biçimde etkileşim ağları kurarak büyüyor, fon karşılığı içerik üretiyor ve İsrail lehine sistematik bir dezenformasyon faaliyeti yürütüyor. Gazze’deki katliamları görmezden gelen bu hesapların, Hamas’a karşı sert; İsrail’e karşı ise bilinçli şekilde yumuşak bir dil kullandığını vurgulayan Meriç, “Türkçü” isimlerle sahneye çıkan bazı sayfaların da Müslümanları hedef alan ‘İslamsız Türklük’ propagandası yaptığını belirtti. Meriç’in açıklamalarının ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı, bu hesaplar hakkında şikâyette bulundu.

BPT, Muhbir, Pusholder, Daily Türkist, DarkWeb Haber, TamgaTürk ve onlarcası. Bunlar sosyal medyada yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen ve “haber” ürettiklerini iddia eden hesaplar. Yazar ve yayıncı Altay Cem Meriç, bu sayfaların 5. kol faaliyeti yürüttüğünü ortaya çıkardı. Meriç'in paylaşımlarının ardından binlerce sosyal medya kullanıcısı, söz konusu haber sayfalarının dezenformasyonlarının durdurulması için şikayette bulundu.

Hamas'a sert, İsrail'e yumuşak üslup

Altay Cem Meriç’in anlattığı sisteme göre sosyal medyada kurulan ve hiçbir denetime tabi olmayan bu sözde haber sayfaları birbirlerine etkileşim desteği vererek hesaplarını büyütüyor ve bir ağ oluşturuyor. Ardından alınan fon karşılığında istenen metinler organize bir şekilde paylaşılıyor. Bu paylaşımlar arasında sık sık İsrail’e karşı yumuşak bir dil kullanıldığı göze çarpıyor. Gazze’deki katliamları görmezden gelen bu sayfalar, Hamas’a sert bir üslupla yayınlar yapıyor.

"İslamsız Türklük" propagandası yapıyorlar

Yaptıkları sadece İsrail’i yumuşak bir dille servis edip vatandaşın algısını kırmak değil. Zaman zaman milliyetçi bir dil ile ortaya çıkan haber sayfaları bu noktada da “İslamsız Türklük” propagandası yürütüyor. Aynı zamanda Suriye’deki gelişmelere de dezenformasyon üreten bu “Türkçü” hesaplar, Türk Ordusu ile beraber terör örgütü PKK/PYD’ye çeşitli operasyonlar gerçekleştiren Suriye Ordusu’nun Türkiye’ye düşman olduğu yalanını ortaya atıyor.

Meriç, BPT haberin Gazze soykırımının ilk yılında İsrail için dezenformasyon ürettiğini belirtti.





