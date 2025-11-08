Yeni Şafak
Kira süresi dolmadan tahliye davası açılamaz

Oğuzhan Ürüşan
04:008/11/2025, Cumartesi
G: 8/11/2025, Cumartesi
Yargıtay, sözleşme bitimi öncesinde eve ihtiyacı olduğu için kiracıyı tahliye etmek isteyen ev sahibini haksız buldu.

Adana 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, Semiha ve Yusuf Koldaş çiftinin kiracısı Bayram Ok’a karşı açtığı davada, “ev ihtiyacı gerçek ve samimi” diyerek tahliyeye karar vermişti. Ancak Adalet Bakanlığı, davanın kira süresi dolmadan açıldığı gerekçesiyle kararı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 15 Ağustos 2020 tarihli ve 5 yıllık kira sözleşmesinin süresinin 15 Ağustos 2025’te dolacağını belirterek, davanın bu süreden önce, 1 Aralık 2023’te açıldığını tespit etti. Daire, “Kira süresi dolmadan tahliye davası açılamaz. Mahkeme, bu durumu kendiliğinden dikkate almalıydı” değerlendirmesinde bulundu. Bu gerekçeyle Yargıtay, Adana 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin kararını “kanun yararına” bozdu. Kararda, kira sözleşmelerinde süre bitmeden “ihtiyaç” gerekçesiyle tahliye davası açılmasının mümkün olmadığı vurgulandı. Yargıtay, bu tür davalarda mahkemelerin süre koşulunu kendiliğinden dikkate alması gerektiğini hatırlattı.




