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Neriman Celal'in serbest bırakılmasına ilişkin Türkiye'den ilk açıklama: Büyük memnuniyetle karşılıyoruz

Rus güçlerince 2021 yılında gözaltına alınan ve hapis cezasına çarptırılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal, serbest bırakıldı. Gelişmeyi duyuran Dışişleri Bakanlığı, Celal'in esir takası çerçevesinde serbest bırakılmasının büyük memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Açıklamada, tutuklulukları devam eden Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil diğer Kırım Tatar soydaşlarının da en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılması çağrısında da bulunuldu.

21:14 - 29/06/2024 السبت
IHA
Neriman Celal
Neriman Celal

Dışişleri Bakanlığı, 2021 yılında gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanarak hapis cezasına çarptırılan Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Neriman Celal'in esir takası çerçevesinde serbest bırakılmasının büyük memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

"Emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyoruz"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen Kırım Platformu'nun ilk zirvesine katıldıktan sonra Eylül 2021'de Kırım'da gözaltına alınarak, daha sonra tutuklanan ve bilahare hapis cezasına çarptırılan Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in esir takası çerçevesinde serbest bırakılmasını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm taraflara teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Diğer tutuklu Kırım Tatar soydaşlar için 'gerekli adım atılsın' çağrısı

Açıklamada, tutuklulukları devam eden Asan Ahmetov ve Aziz Ahmetov dahil diğer Kırım Tatar soydaşlarının da en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşmaları için gerekli adımların atılmasının beklendiği ve bu hedefe ulaşmayı kolaylaştırmak ve hızlandırmak için gerekli her türlü desteği vermeye hazır olunduğu belirtildi.

Rus güçleri Celal'i gözaltına almıştı

Neriman Celal, "sabotaj" iddiasıyla 12 ila 15 sene arasında hapis cezasıyla yargılanıyordu.

Kırım'da 4 Eylül'de Rus güvenlik güçleri, Kırım Tatar Milli Meclisi Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkünü gözaltına almıştı.



#Neriman Celal
#Kırım Tatar Türkü
#Kırım Tatar Milli Meclisi
#Asan Ahmetov
#Aziz Ahmetov
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