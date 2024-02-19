Kişisel veriye bilinç ayarı

TBMM gündemine alınan 8'inci Yargı Paketinin yasalaşmasından sonra yargılama usul ve süreçlerine bir dizi yenilik eklenecek. Özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında yeni uygulamalar devreye alınacak. Bu kapsamda, herhangi bir sebeple bilinç kaybından ötürü rızasını açıklayamayacak durumda olan kişinin, hayatının veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla kan grubu ve geçirilen hastalıklar gibi özel nitelikli kişisel veriler işlenebilecek.

SAĞLIK KURUMLARI DA YAPABİLECEK

Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetleri gibi nedenlerle Sağlık Bakanlığı, SGK ve sağlık kuruluşları da veri işleyebilecek. İşverenlere verilen engelli veya hükümlü çalıştırma yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için kişilerin sağlık verilerinin veya ceza mahkûmiyetine ilişkin verilerini işleyebilecek. Aynı şekilde, diyaliz hastalarına sunulan sağlık kuruluşuna taşıma hizmetinin yerine getirilebilmesi için kişinin sağlık raporunun işlenmesi de mümkün olacak.

ADLİ KONTROLE TAZMİNAT HAKKI

Düzenlemeyle beraber cezaevindeki hükümlü ve tutuklulara vasi atanması, kişinin kendi rızasına tabi olacak. Fakat 5 yılın üzerinde hapis cezası alanların kısıtlanması noktasında, mahkeme takdir hakkı kullanabilecek. Konutu terk etmemek ve uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle hastaneye yatırılmak gibi adli kontrol hükümleri uygulanan kişiler, soruşturma veya dava sonunda aklanırsa, tazminat talep edebilecek.

TMSF'ye özel kayyumluk yetkisi

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı suçlarının bir şirketin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde kayyum atanmasına karar verildiğinde, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanabilecek.

Tazminat Komisyonu'na elektronik müracaat yapılabilecek

Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonu yeniden tanzim edilecek. Yargı reformu kapsamında, Anayasa Mahkemesine yapılan makul sürede yargılamanın aşılması halinde oluşan maddi-manevi hak kayıplarının tazminat tutarları bu komisyon tarafından belirlenecek. Komisyona elektronik ortamda da müracaat edilebilecek. AİHM'e başvurmuş olanlar Komisyona elektronik ortamda da müracaatta bulunabilecek.

HANGİ DOSYALARI GÖRÜŞECEK?

Komisyon, ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı durumlarda Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvurularda yetkili olacak. Anayasa Mahkemesinin başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı verilen dosyaların yanı sıra incelemenin sürdürülmesini haklı kılan bir neden görülmediği gerekçesiyle düşme kararı verilen

dosyaları inceleyecek.







