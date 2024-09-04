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Kızak teklifi: Vakfa başkanlık et

04:00 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:41 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.
Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski lider Kemal Kılıçdaroğlu'na kızak görev teklif etti. Özel, kurduğu İkinci Yüzyıl Vakfı’yla ilgilenmesini istedi. Dün bir TV kanalında konuşan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile pazar akşamı yaptığı görüşmenin iki saat sürdüğünü söyledi. Özel, Kılıçdaroğlu'nun vakıfla alakadar olmasını isteyerek, genel başkanlığa aday olma mesajı verdi.

İMAMOĞLU'NU ÖVDÜ

Öte yandan Kılıçdaroğlu bir internet sitesine verdiği röportajda İmamoğlu'nu öven açıklamalar yaptı. "Sizi tekrar ilerleyen dönemlerde baba-oğul gibi görebilir miyiz?" sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Aynı partideyiz. O Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı başarıyla götürüyor” dedi. İmamoğlu'nun partinin karşılaştığı sorunlar konusunda kendisi kadar o kafa yorduğunu savunan Kılıçdaroğlu, “Partiyi nasıl daha iyi büyütürüz, iktidar yaparız... Hepimizin ortak düşüncesi, ortak hedefi, ortak amacı bu" diye konuştu.



#Siyaset
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
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