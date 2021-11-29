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YEREL GÜNDEM

Kızıltepe'de 700 bin Metrekare Parke Taşı Döşemesi Yapıldı

Kızıltepe Belediyesi tarafından kırsal ve merkez mahallelerde toplamda 700 bin metrekare parke taşı döşemesi yapıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızıltepede 700 bin Metrekare Parke Taşı Döşemesi Yapıldı
Kızıltepe Belediyesi

İlçe merkezinde 1 milyon metrekarenin üzerinde yol çalışması yapmayı hedefleyen Kızıltepe Belediyesi, merkez mahallelerde 350 bin metrekare ve kırsal mahallelerde 350 bin metrekare olmak üzere toplamda 700 bin metrekare parke döşemesi gerçekleştirdi.

2021 yılında hem şehir merkezi hem de kırsal mahallelerde çalışmalarını sürdüren Kızıltepe Belediyesi, ilçe merkezinde olduğu gibi kırsalda da yolları bir bir tamamlıyor. Toplamda 23 kırsal mahallede çalışmalar sona ererken 6 mahallede de çalışmalar devam ediyor. Her mahallede çalışmalar yürütülürken Kaymakam/Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam da her fırsatta çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geliyor.

Çalışmalarda mahalle sakinlerinin de görüşlerini alan Çam: “ Yaptığımız çalışmalarda vatandaşlarımızın görüşleri bizler için çok önemli. Neticede yaptığımız her iş onlar için bu nedenle onlarında düşünceleri bizler için son derece önemli. Şimdiye kadar 23 mahallemizi bitirdik. 6 mahallemizde de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz ilçemizde yapılmayan yolun kalmaması” dedi.
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