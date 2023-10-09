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KKTC BM ile mutabakata vardı: Pile-Yiğitler yolu yapımına devam edilecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pile-Yiğitler yolu inşası ile ilgili Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile yürütülen müzakerelerin mutabakata varılarak sonlandığını ve Yiğitler köyü tarafından başlanan yol yapım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

23:41 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pile-Yiğitler'de devam eden durumu çözüme kavuşturacak düzenlemeler konusunda mutabakata varıldı." ifadesi kullanılmıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pile-Yiğitler'de devam eden durumu çözüme kavuşturacak düzenlemeler konusunda mutabakata varıldı." ifadesi kullanılmıştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, tamamen insani amaçlar gözetilerek Pile köyünde yaşayanların arazilerine ve KKTC topraklarına kolay ulaşımını sağlamak amacıyla bir süre öne Pile-Yiğitler Yolu Projesi kapsamında yol yapım çalışmalarına başlandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Yiğitler-Pile yolunun inşasına dair Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile yürütülen müzakereler sonucunda 9 Ekim 2023 tarihi itibarıyla bir mutabakata varılmıştır. Yiğitler köyü tarafından başlanan yol yapım çalışmaları halihazırda devam etmekte olup, Pile'de yaşayan insanlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak yol projesi, söz verdiğimiz üzere en kısa sürede tamamlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Kaçakçılık ve düzensiz göçe karşı yolda gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı aktarılan açıklamada, KKTC'nin "Pile’nin statüsüne saygı gösteren ve Pile’de yaşayan herkesin faydasına olacak projeler geliştirilmesine yapıcı bir anlayışla destek vermeyi" sürdüreceği vurgulandı.

Açıklamada, "Kıbrıs’ta ara bölgeye dair tüm plan ve projelerin bilgimiz ve onayımız dahilinde gerçekleşmesi hukuki bir zorunluluktur. Devletimiz bu hukuki zorunluluğa saygı gösterilmesi için gerekli her türlü takibi artan bir kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir. KKTC olarak adada adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının iki ayrı bağımsız devletin aralarında geliştirecekleri işbirliğine dayalı iyi komşuluk ilişkilerinden geçtiğini hatırlatmak isteriz." değerlendirmesi yer aldı.


#KKTC
#BM
#Pile-Yiğitler Yolu
#proje
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