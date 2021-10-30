Gündem KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Binali Yıldırımı kabul etti
POLİTİKA

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Binali Yıldırım'ı kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı kabul etti. Görüşmede konuşan Yıldırım, her koşulda KKTC'nin yanında olduklarını vurgulayarak, Kıbrıs Türkünü görmezden gelen dış odaklı siyasetin sonsuza kadar sürdürülmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Binali Yıldırımı kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığında bir araya geldi.

Yıldırım'ın ziyaretinden büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tüm Türk halkına sevgi ve selamlarını iletti.

Tatar, KKTC Su Temin Projesi başta olmak üzere birçok devasa projeye Yıldırım’ın önemli desteği olduğunu ifade etti.

Kıbrıs konusunda, anavatan Türkiye ile tam bir uyum içerisinde yürütülen egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modeliyle ilgili deneyimli bir siyasetçi olarak Yıldırım'ın görüş ve katkılarının oldukça önemli olacağına dikkat çeken Tatar, KKTC'nin çok daha istikrarlı bir yapıya ulaşarak, gelişiminin devam edeceğine inandığını söyledi.

"Bölgede oldubittilere asla onay verilmeyecek"

AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım da Tatar'ı, Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesinden dolayı tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Yıldırım, 30-31 Ekim'de gerçekleştirilecek Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayı'ndan çıkacak sonucun KKTC, UBP ve Türkiye için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kıbrıs’ın Türkiye için partiler üstü bir mesele olduğunu kaydeden Yıldırım, 2017'de Crans Montana'daki başarısızlığın ardından parametre değişikliğinin şart olduğunu ifade etti.

  • Yıldırım, egemen eşit iki devlet temelinde verilen mücadelenin devam edeceğinin altını çizdi.

Bölgedeki oldubittilere asla onay verilmeyeceğini ve Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerin adil paylaşımına yönelik Kıbrıs Türkünün yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Yıldırım, bunun Türkiye’nin güvenlik meselesi de olduğunu ifade etti.

  • Yıldırım, Kıbrıs Türkünü görmezden gelen dış odaklı siyasetin sonsuza kadar sürdürülmesinin mümkün olmadığının altını çizdi.

Binali Yıldırım: Kıbrıs bizim için siyaset üstüdür et ve kemik gibiyiz
GÜNDEM
Binali Yıldırım: Kıbrıs bizim için siyaset üstüdür et ve kemik gibiyiz

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray zirve takibinde

Galatasaray ezeli rakiplerinin puan kaybettiği haftada kazandı.
Nefes kesti

Nefes kesti

Solotürk'ün kabininden çekildi.
HDPli Baydemir Türkiyeyi işgalci olarak tanımladı: Ya misafir oldukları Kürdistanı kabul edecekler ya da gelecekte komşu olacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ​G20 Liderler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

​31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Dükkanların raflarını süsleyen sahte altınlar yasaklanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.