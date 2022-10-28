KKTC'den Türkiye'ye 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Tatar, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ekim 1923'te cumhuriyeti ilan etmesinin, 99. yıl dönümünü kutlamanın gururu ve coşkusu içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Kahraman Türk ulusu tarafından işgal kuvvetlerine karşı verilen destansı bağımsızlık savaşının zafere ulaşarak Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinin, Kıbrıs'taki Türk ulusuna ilham kaynağı olduğunu kaydeden Tatar, "Egemenliğin halka ait olmasının nişanesi, demokrasi ve bağımsızlık bilincinin en üst mertebesi olan cumhuriyet rejimini ilan ederek Türk ulusuna çağdaş ve en erdemli yönetim biçimini hediye eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, bu kararı ile kahramanlık ve büyük özveri sonucu zafere ulaşılan Kurtuluş Savaşı’nı da egemenlik ve özgürlükle taçlandırmıştır. Türk ulusunun yaratmış olduğu bu büyük değer ve başarı; insanlık ve dünya tarihine de yön vererek esaret altında bulunan mazlum ulusların bağımsızlık ve egemenlik şiarını aşılamış; yakın tarihi etkileyen evrensel bir nitelik olarak tarihteki yerini almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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Tatar, Kıbrıs Türk halkın en büyük güvence kaynağı Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza dek mutluluk ve esenlik içinde yaşayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Vatan aşkı ve özgürlük tutkusu ile verilen büyük mücadele sonucu çizilen Misak-ı Milli sınırları içinde özgür ve bağımsız yaşamak isteyen Türk milletinin hürriyetinin, bağımsızlık ve egemenliğinin güvencesini sağlayan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türkü’nün milli mücadele sonucu ulaştığı en büyük erdem olan KKTC olgusunun da ilham kaynağını oluşturmuştur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümünde başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını büyük bir saygı ve rahmetle anıyorum. Anavatan'ımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum.”

KKTC Başbakanı Üstel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümünü dolayısıyla yayımladığı mesajda Türkiye'yi tebrik etti.

Mesajında, Cumhuriyetin kuruluş sürecinde yaşanan zorluklara işaret eden Üstel, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99. yıl dönümünde başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını büyük bir saygı ve rahmetle anıyorum. Anavatan'ımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum.” ifadesini kullandı.