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Koalisyon avcıları görüştü: Macaristan Başbakanı Orban'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Ülkesindeki seçimlerde muhalefete karşı zafer elde eden Macaristan Başbakanı Victor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu. Victor Orban, Macaristan'da 2022 yılında yapılan seçimlerde, seçimler öncesi uzun çalışmalar sonucunda bir araya gelen ve ön seçim yoluyla ortak adaylar saptayan muhalefeti ağır bir yenilgiye uğratmıştı. Seçim sonucunda muhalefet ittifakında yer alan partiler, 2018 yılında aldıkları oy toplamının da altına düşmüştü.

21:05 . 31/05/2023 Çarşamba
AA
Macaristan Başbakanı Victor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak seçim tebriğinde bulundu.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak seçim tebriğinde bulundu.

Macaristan Başbakanı Victor Orban, telefonla aradığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlayarak, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macaristan Başbakanı Orban'ın doğum gününü kutladı.

Orban muhalefeti hezimete uğratmıştı

Macaristan'da 2022 yılının mayıs ayında halk seçim için sandık başına gitmişti.

Seçimlerde ülkedeki muhalefet kanadı, seçimler öncesi uzun çalışmalar sonucunda bir araya gelen ve ön seçim yoluyla ortak adaylar saptamıştı.

Ancak Viktor Orban seçimlerden bir önceki yani 2018 genel seçimlerinde aldığı oyları artırarak çıktı.

Muhalefet ise 2022 yılı genel seçim sonuçlarına göre Orban'ın oy oranını yakalamak şöyle dursun, muhalefet ittifakında yer alan partilerin 2018 yılında aldıkları oy toplamının da altına düşmüştü.

Orban'ın elde ettiği bu zafer sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisini arayarak seçim başarısından dolayı tebrik etmiş, seçim sonuçlarının dost ve müttefik Macar halkı için hayırlı olmasını dilemişti.



#Victor Orban
#Recep Tayyip Erdoğan
#Seçim
#Tebrik
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