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'Kocabaş' Tunceli’de görüntülendi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde Muzaffer Akyüz adlı vatandaş doğa gezisi sırasında bir kayanın altında kocabaş yılanı görüntüledi.

11:01 . 25/06/2023 Pazar
IHA
Tunceli

Tunceli

Pülümür ilçesinde yaşayan doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz, doğa gezisi sırasında bir kayanın altında kocabaş yılanı görüntüledi.

Akyüz,
"Pülümür’de uzun yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapıyorum yılanlar ekosistem için çok önemli. Siz onlara zarar vermedikçe onlarda zarar vermiyor. Yılanı görüntüledikten sonra bölgeden ayrıldım"
dedi.

Yaban hayatı için önemli olan yılan türünün daha çok Orta Doğu ve Orta Asya’da görüldüğü ve yarı zehirli bir tür olduğu da öğrenildi.




#Kocabaş
#tunceli
#yılan
1 saat önce
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