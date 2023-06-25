'Kocabaş' Tunceli’de görüntülendi

"Pülümür’de uzun yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapıyorum yılanlar ekosistem için çok önemli. Siz onlara zarar vermedikçe onlarda zarar vermiyor. Yılanı görüntüledikten sonra bölgeden ayrıldım"

"Pülümür’de uzun yıllardır doğa fotoğrafçılığı yapıyorum yılanlar ekosistem için çok önemli. Siz onlara zarar vermedikçe onlarda zarar vermiyor. Yılanı görüntüledikten sonra bölgeden ayrıldım"

Yaban hayatı için önemli olan yılan türünün daha çok Orta Doğu ve Orta Asya’da görüldüğü ve yarı zehirli bir tür olduğu da öğrenildi.