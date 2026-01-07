Yeni Şafak
Kocaeli'de girişinde çukur oluşan beş katlı bina tahliye edildi

Kocaeli'de girişinde çukur oluşan beş katlı bina tahliye edildi

21:447/01/2026, Çarşamba
DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kocaeli Gebze'de girişinde çukur oluşan beş katlı bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Binadan tahliye edilenler, yakınlarının yanına yerleşti.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 5 katlı bina, girişindeki toprak alanda çukur oluşması nedeniyle tedbir amacıyla tahliye edildi

Olay, akşam saatlerinde Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki 5 katlı binanın girişinde meydana geldi. Binanın girişindeki toprak alanda çukur oluştuğunu görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve ilçe belediyesi ekipleri yönlendirildi. Polis, şerit çekerek binanın etrafında güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemenin ardından 5 katlı bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Binadan tahliye edilenler, yakınlarının yanına yerleşti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çöken yedi binada dört kişi hayatını kaybetmişti

Gebze’de 29 Ekim günü saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bina çökmüştü. Olayda aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirirken 1 kişi sağ olarak kurtarılmıştı.



