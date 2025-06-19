Kocaeli'de panelvan bisiklete çarptı: Bir çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı bisikletli 11 yaşındaki H.C. hayatını kaybetti. Tatlıkuyu Mahallesi'nde meydana gelen kazada, ağır yaralanan çocuk hastanede yaşamını yitirdi. Panelvanın sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.
M.B. yönetimindeki 34 HR 5490 plakalı panelvan, Tatlıkuyu Mahallesi 1301 ile 1301/5 sokakların birleştiği noktada bisiklete binen 11 yaşındaki yabancı uyruklu H.C'ye çarptı.
Yoldan geçen vatandaşların ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan H.C, ambulansla kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.