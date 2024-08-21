Koç’un dengesi şaştı

Ankara'ya sürpriz bir ziyarette bulunarak, kritik adreslerde temaslarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir gün sonra polisi hedef aldı. Önceki gün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Ali Koç, dün Göztepe maçında yaşanan olaylar hakkında konuştu. Sahaya olayları yatıştırmak için girdiğini savunan Koç, "Biber gazını, sadece taraftarlarımız değil, yöneticiler de yedi. Aynı FETÖ zamanında yaşadıklarımız gibi" ifadelerini kullandı. Koç, polisin Fenerbahçe taraftarını kasıtlı olarak sahaya almadığını da iddia etti.
KAOS TEHDİDİ
Koç, "Bizim sonuna kadar gideceğimiz olay, orada emniyetimizin tutumudur. Emniyet, devlettir. Devlet, devletliğini göstermek zorundadır. Devlet bunu yapmadığında kaotik ortam oluşur. Bu kişiyi yaka paça aldılar. Sonra içeride kelepçeleri çıkarıp, sonra arkadaş maçı izliyor" diye konuştu. Spor şube müdürünün, ‘Gözaltına aldık, işlem yaptık’ dediğin savunan Koç şöyle devam etti: Ben ondan da şikayetçi oldum. Gözaltına alındığını sanıyoruz ama stadyumdan ayrılırken adamı stadyumda görüyoruz. İşlem yapılmamış. Sonra bir gazeteci, bu kişiyi takip ediyor ve bu kişi garajdan, polislerle tokalaşarak stadyumdan ayrılıyor. Birileri size talimat mı verdi? Bunların cevaplarını alacağız.”
FETÖ iması
Taraftarının zulüm yaşadığını savunan Koç, polisin yaşananlara seyirci olduğunu öne sürdü. Koç, Göztepe maçında, FETÖ’nün 3 Temmuz (şike soruşturması) sürecinde yaşadıkları sorunların birebir aynısını yaşadıklarını iddia etti.
DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ
Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) maç sırasında talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle Ali Koç ile genel sekreter Burak Kızılhan'ı tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.