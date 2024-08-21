Koç’un dengesi şaştı

Ankara'ya sürpriz bir ziyarette bulunarak, kritik adreslerde temaslarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir gün sonra polisi hedef aldı. Önceki gün İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen Ali Koç, dün Göztepe maçında yaşanan olaylar hakkında konuştu. Sahaya olayları yatıştırmak için girdiğini savunan Koç, "Biber gazını, sadece taraftarlarımız değil, yöneticiler de yedi. Aynı FETÖ zamanında yaşadıklarımız gibi" ifadelerini kullandı. Koç, polisin Fenerbahçe taraftarını kasıtlı olarak sahaya almadığını da iddia etti.

Koç, "Bizim sonuna kadar gideceğimiz olay, orada emniyetimizin tutumudur. Emniyet, devlettir. Devlet, devletliğini göstermek zorundadır. Devlet bunu yapmadığında kaotik ortam oluşur. Bu kişiyi yaka paça aldılar. Sonra içeride kelepçeleri çıkarıp, sonra arkadaş maçı izliyor" diye konuştu. Spor şube müdürünün, ‘Gözaltına aldık, işlem yaptık’ dediğin savunan Koç şöyle devam etti: Ben ondan da şikayetçi oldum. Gözaltına alındığını sanıyoruz ama stadyumdan ayrılırken adamı stadyumda görüyoruz. İşlem yapılmamış. Sonra bir gazeteci, bu kişiyi takip ediyor ve bu kişi garajdan, polislerle tokalaşarak stadyumdan ayrılıyor. Birileri size talimat mı verdi? Bunların cevaplarını alacağız.”