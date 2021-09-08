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Komiserin göç merakı

Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiserliği’ne atanan Oliver Varhelyi, 22 ay sonra Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi...

Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Komiserin göç merakı
Varhelyi, Altındağ’daki Göçmen Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti.

Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiserliği’ne atanan Oliver Varhelyi, 22 ay sonra Türkiye’ye ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

AB üyelik sürecinin değerlendirildiği görüşmelerde Varhelyi’ye Türkiye’nin üyelik sürecine aynı motivasyonla devam ettiği vurgulandı. Varhelyi’nin temaslarında önemli konu başlıklarından biri de göç konusu oldu.

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GÖÇ VE MÜLTECİ İLGİSİ

  • Varhelyi, Ankara temaslarında göç ve mültecilere yönelik çalışmalara yakın ilgi gösterdi. Varhelyi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi ardından AB’nin Türkiye’deki mülteciler için yardım programı FRIT II altında finanse edilen Altındağ’daki Göçmen Sağlık Merkezi’ni ziyaret etti. Varhelyi, dün de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi. Varhelyi’nin bu ziyaretinde de gündem Türkiye-AB ilişkileri yanında göç, sınır güvenliği ve Afganistan’dan olası göç baskısı oldu.

Türkiye bir hafta önce de BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths’i ağırlamıştı.

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