Komisyon toplandı: İmralı ziyareti için karar günü

18. kez yapılan toplantıda, Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar değerlendirilecek, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gidilmesi de dahil olmak üzere gelecek süreçte yapılacak çalışmalar görüşülecek.





Komisyon toplantısı öncesi Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, süreç komisyonunda bulunan koordinatör grup başkanvekilleriyle saat 13.30'da bir araya geldi. Ardından Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından oturum kapalı devam ediyor.





"İMRALIYA GİDİLSİN Mİ?" OYLAMASI





Komisyonun çalışma ilkelerine göre toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının (51) salt çoğunluğundan (26) oluşuyor. Yasa teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, 5’te 3 çoğunlukla (31 oy) alınırken diğer konularda karar yeter sayısı (toplantıya katılanların yarıdan fazlası) uygulanıyor. Komisyonun başkanlığını yürüten Numan Kurtulmuş, İmralı’ya ziyaret konusunda da “nitelikli çoğunluk (31 kabul oyu)” aranacağını belirtmişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu gündemle gizlilik içeren “kapalı toplantıyı” kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Ancak Cumhur İttifakı’nın oylarıyla toplantının kapalı yapılma olasılığı bulunuyor. Bu durumda hangi üyenin ne oy kullandığı ve görüşmedeki tartışmalar “gizli” nitelikte olacak. Alınan kararlar ise Meclis Başkanlığı’nca kamuoyuna duyurulacak.





FETİ YILDIZ: MHP ADINA BEN GİDİYORUM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan komisyon öncesi açıklama geldi.





"CHP’nin kendi takdirleri, biz katılmalarını isteriz. Oy birliğiyle karar alınmasını arzu ederiz. Türkiye’nin en köklü partisi. Her partiden bir milletvekili olur. MHP adına ben gideceğim" dedi.





CHP İMRALI'YA GİTMİYOR

CHP'li Murat Emir yaptığı açıklamada "İmralı'ya gidecek heyete üye vermeyi doğru bulmuyoruz, komisyonda kalacağız" ifadeleriyle CHP'nin İmralı'ya gitmeme kararını duyurdu.





KAPALI OTURUM

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda kapalı oturum kararı alındı.











