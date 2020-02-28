Komutanlar Hatay sınırında: Kara ve hava harekatını Bakan Akar bizzat yönetiyor Cumhurbşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Güvenlik Zirvesi sonrasında Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti. Akar ve komutanları ordumuzun gerçekleştirdiği harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.

Haber Merkezi 28 Şubat 2020, 04:34 Son Güncelleme: 28 Şubat 2020, 05:15 AA