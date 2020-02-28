Gündem Komutanlar Hatay sınırında Kara ve hava harekatını Bakan Akar bizzat yönetiyor
HATAY

Komutanlar Hatay sınırında: Kara ve hava harekatını Bakan Akar bizzat yönetiyor

Cumhurbşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Güvenlik Zirvesi sonrasında Milli Savunma Bakanı Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İdlib'deki faaliyetlerin sevk idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne gitti. Akar ve komutanları ordumuzun gerçekleştirdiği harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.

Haber Merkezi AA
Hulusi Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında harekatı komuta ediyor.
Hulusi Akar ve komutanlar sınırın sıfır noktasında harekatı komuta ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geldikleri Suriye sınırının sıfır noktasında, İdlib'deki rejim hedeflerine yönelik kara ve hava destek vasıtalarıyla gerçekleştirilen harekatı yerinde sevk ve idare ediyor.

Güvenlik Zirvesi sonrası adres sınır

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen "Güvenlik Zirvesi" sonrasında, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Suriye sınırına gitti.

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Akar son duruma ilişkin bilgi aldı

  • İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geçen Akar, son duruma ilişkin 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla'dan brifing aldı, talimatlar verdi.

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