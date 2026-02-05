Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçtu: Bir yaralı

Takla atan otomobil demir korkulukları aşarak karşı şeride geçti.
Batman’ın Gültepe Mahallesi’nde kontrolden çıkan bir otomobil, demir korkulukları aşarak karşı şeride geçti ve takla attı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan çıkarılan yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 21.30 sularında Batman Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkıp demir korkulukları aşarak karşı şeride geçti. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ters dönen araçta sıkışan sürücü, çevredeki vatandaşların ve sağlık ekiplerinin yoğun çabasıyla araçtan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



