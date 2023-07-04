Konu köpek ölümü ev basma yok

Türkiye’de seçimle istediğini elde edemeyen çevrelerin kaos planı sürüyor. Mülteci karşıtlığı üzerinde duran FETÖ, marjinal gruplar, sosyal medya trolleri ve bazı siyasiler, Türk vatandaşlarını Suriyeli sığınmacılara karşı kışkırtmak için ellerinden geleni yapıyor. Kocaeli Dilovası’nda önceki akşam evcil bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü iddiası üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Gerginlik kavgaya dönüşünce polis olaya müdahale etti. Olaya karışan Suriye uyruklu 10 şüpheli deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Köpeğin ölüm sebebinin tespit edilmesi için numuneler alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, sosyal medyadaki iç karışıklıkla ilgili paylaşımlar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcığı da soruşturma açtı.

ÖZDAĞ BAŞI ÇEKTİ

Köpeğin zehirlendiği iddiasıyla başlayan gerginlik “Suriyeli bir grup ev bastı” yalanıyla büyük bir provokasyona dönüştürülmeye çalışıldı. Sosyal medyada büyük bir dezenformasyona imza atıldı. Fransa’da bir gencin polis kurşunuyla öldürülmesinden sonra başlayan eylemler gibi Türkiye’de de mülteciler üzerinden benzer eylemlerin yaşanabileceğine yönelik temelsiz iddialar gündeme getirildi. Mülteci karşıtı bazı siyasiler de bunu kaşımak için sahne aldı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ “Türkiye’de olay çıkarsa, Fransa’da yaşananlar çocuk oyunu gibi kalır. Fransa’da terör örgütleri silahlı bir altyapıya sahip değil. Ama Türkiye’de IŞİD’den El-Kaide’sine hepsinin silahlı altyapıları var” iddiasında bulundu.

FETÖ YAYDI

FETÖ bağlantılı sosyal medya hesapları da olayı aslından saptırıp manipüle etti. Twitter’daki “Militer Doktrin” ve “Who” adlı kripto FETÖ hesapları, vatandaşları mültecilere karşı kışkırtacak paylaşımlar yaptı. Temelsiz iddialar sosyal medya trollerince köpürtüldü. Bazı YouTuberların Suriye’de rejim kontrolündeki Şam ve Hama’da çektiği videolar, Türkiye’deki sığınmacıların geri dönüşünün önünde engel olmadığı algısı oluşturmayı amaçlıyor. Suriye’de gece hayatından servis edilen kesitler, bazı çevrelerce manipüle ediliyor. Ülkenin güvenli olduğu, savaşın bittiği, geri dönüşün önünde engel olmadığı şeklinde algı oluşturuluyor. Oysa Suriye’de ülke topraklarının 3’te 1’i hâlâ terör örgütlerinin kontrolü altında.

Seddar Yavuz

Provokasyona gelme Kocaeli

Kocaeli Valiliği, kentteki provokasyona ilişkin açıklama yaptı. Yaşanan gerginliğe köpeğin ölmesinin neden olduğu, hiçbir vatandaşın evine saldırı gerçekleştirilmediği vurgulandı. Açıklamada “Bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan görüntülerde yabancı uyruklu şahısların vatandaşlarımıza ait evlere saldırdığı şeklinde görüntülerin paylaşıldığı, ancak bu görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu şahıslar olmadığı, köpeği ölen şahıs ve yakınları olduğu tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da vatandaşların sakin ve sağduyulu davranarak toplumu karıştırmak isteyenlere fırsat vermemesini istedi. Yavuz, “Sosyal medyada birtakım provokatif paylaşımlar yapıldı. Özellikle Suriyelilerin, vatandaşlarımızın evlerini taşladıklarına yönelik provokasyon yapıldı. Köpeğin ölümünden büyük üzüntü duyduk, konunun yabancı karşıtlığına dönüştürülmesi de bizi üzdü. Konu adli ve idari yönden soruşturulmaktadır. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda sakin, sağduyulu olmalarını, toplumumuzu karıştırmak isteyenlere fırsat vermemelerini özellikle rica ediyoruz” dedi. Vali Yavuz, Kocaeli’de yürütülen düzensiz göçle mücadele hakkında da şu bilgileri verdi: “2017’den bu yana ilimizden 17 bin 599 yabancı sınır dışı edilmiştir. Sadece 2023’te şu ana kadar güvenlik birimlerimizce 2 bin 474 kişi yakalanmış ve bunlardan 2 bin 172’si deport edilerek ülkelerine gönderilmiştir.”







