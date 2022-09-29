Gündem Konut satışları üzerinden yıllardır algı operasyonu yapan Sözcünün hedefinde şimdi de sosyal konut projesi var
POLİTİKA

Konut satışları üzerinden yıllardır algı operasyonu yapan Sözcü'nün hedefinde şimdi de sosyal konut projesi var

Sözcü Gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut projesini açıklamasının ardından karalama kampanyasına başladı. "Vatandaşı ev değil borç sahibi yapacaklar" başlıklı haberiyle tarihi projeyi hedef alan Sözcü, yayın hayatına başladığı günden bu yana konut satışı üzerinden gerçek dışı haberlere imza atıyor. 2012 yılında Hatay'ın yarısının satıldığını öne süren gazete, 2019 yılında ise üç adet Yalova büyüklüğünde alanın elden çıkarıldığını iddia etmişti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Konut satışları üzerinden yıllardır algı operasyonu yapan Sözcünün hedefinde şimdi de sosyal konut projesi var
Sözcü şimdi de büyük ilgi gören sosyal konut projesi üzerinden algı operasyonuna başladı.

CHP'nin yayın organlarından Sözcü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıklamasının ardından yine algı operasyonuna girişti. Tarihi projeyi karalamaya çalışan gazete, geçtiğimiz günlerde "Vatandaşı ev değil borç sahibi yapacaklar" haberiyle büyük tepki çekti.

Son günlerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sosyal konut projesi üzerinden gerçek dışı haberlere imza atan Sözcü, konut satışındaki algı çalışmalarını yıllardan beri sürdürüyor.

TOKİ KONUTLARI ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

2012 yılında Hatay'ın yarısının satıldığını öne süren Sözcü, 2019 yılında ise üç adet Yalova büyüklüğünde alanın elden çıkarıldığını iddia etti. Söz konusu haberlerde sığınmacı düşmanlığının yanı sıra konut satışına ilişkin abartılı ifadeler kullanarak algı operasyonları yapan Sözcü Gazetesi, TOKİ'nin inşa ettiği konutlar üzerinden de gerçek dışı iddiaların bulunduğu haberler yayımladı.

SÖZCÜ'YE GÖRE 3 MİLYAR METREKAREYİ AŞKIN ALAN SATILDI

Yayın hayatına başladığı günden bu yana hükümeti konut ve taşınmazlar üzerinden hedef göstermeye çalışan Sözcü, 15 yıl boyunca imza attığı haberlerde Türkiye'de 3 milyar 343 milyon 381 bin 320 metrekare alanın satıldığını iddia etti.

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