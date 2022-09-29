Konut satışları üzerinden yıllardır algı operasyonu yapan Sözcü'nün hedefinde şimdi de sosyal konut projesi var

CHP'nin yayın organlarından Sözcü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini açıklamasının ardından yine algı operasyonuna girişti. Tarihi projeyi karalamaya çalışan gazete, geçtiğimiz günlerde "Vatandaşı ev değil borç sahibi yapacaklar" haberiyle büyük tepki çekti.
Son günlerde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sosyal konut projesi üzerinden gerçek dışı haberlere imza atan Sözcü, konut satışındaki algı çalışmalarını yıllardan beri sürdürüyor.
TOKİ KONUTLARI ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU
2012 yılında Hatay'ın yarısının satıldığını öne süren Sözcü, 2019 yılında ise üç adet Yalova büyüklüğünde alanın elden çıkarıldığını iddia etti. Söz konusu haberlerde sığınmacı düşmanlığının yanı sıra konut satışına ilişkin abartılı ifadeler kullanarak algı operasyonları yapan Sözcü Gazetesi, TOKİ'nin inşa ettiği konutlar üzerinden de gerçek dışı iddiaların bulunduğu haberler yayımladı.
SÖZCÜ'YE GÖRE 3 MİLYAR METREKAREYİ AŞKIN ALAN SATILDI
Yayın hayatına başladığı günden bu yana hükümeti konut ve taşınmazlar üzerinden hedef göstermeye çalışan Sözcü, 15 yıl boyunca imza attığı haberlerde Türkiye'de 3 milyar 343 milyon 381 bin 320 metrekare alanın satıldığını iddia etti.