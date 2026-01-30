Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Konya’da dehşet: Babasını darbedip amcasına video gönderdi

Konya’da dehşet: Babasını darbedip amcasına video gönderdi

12:0530/01/2026, Cuma
DHA
Sonraki haber
Konya'da babası Selahattin Ü.’yü darbettiği anların videosunu kaydederek amcasına gönderen Yakup Ü., tutuklandı.
Konya'da babası Selahattin Ü.’yü darbettiği anların videosunu kaydederek amcasına gönderen Yakup Ü., tutuklandı.

Konya’da alkollü eve gelen babasını darbeden Yakup Ü., o anları kayda alıp amcasına gönderdi. "Kardeşinin ölüsü elimde kalacak" diyerek dehşet saçan saldırgan, sosyal medyadaki tepkilerin ardından gözaltına alınarak tutuklandı.

Olay, geçen çarşamba günü Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Eve alkollü gelen babasını darbeden Yakup Ü., o anlar cep telefonuyla kayda aldı. Yakup Ü. daha sonra görüntüleri, Kocaeli’de yaşayan amcası Bayram Ü.’ye gönderdi. Yakup Ü., videoda evin bir odasında yerde yatan Selahattin Ü.’yü darbederken, “Bak babamı dövüyorum oh. Gurur duy yeğeninle. Bu kardeşinin ölüsü benim elimde kalacak” dediği görüntüler, sanal medyada paylaşıldı. Tepki çeken görüntülere ilişkin çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakup Ü.’yü gözaltına aldı. İfadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen Yakup Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

BABA HAKKINDA EŞİNE ŞİDDET UYGULADIĞI GEREKÇE İŞLEM YAPILMIŞ

Akciğerindeki rahatsızlığı nedeniyle yüzde 53 oranında engeli raporu bulunan Selahattin Ü.’nün, daha önce eve sık sık alkollü gelerek eşi Ü.Ü.’ye karşı şiddet uyguladığı için defalarca hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Konya
#darp
#tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF final sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi Sonuç Sorgulama Ekranı