Başkan Pekyatırmacı: “2025 yılında da hedeflediğimiz tüm hizmetleri hemşehrilerimiz için hayata geçirdik”





Selçuklu Belediyesi’nin 2025 yılında da birçok alanda örnek projeleri hayata geçirerek ilçe sakinlerinin yaşam konforunu arttırdığına vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “ Bizim için belediyecilik; sadece yollar açmak değil, o yolların sonunu bir tebessüme ulaştırmaktır. 2025 yılında Selçuklu Vizyonu’nu, her cana dokunan sessiz bir sözleşme gibi şehrimizin her köşesine nakşettik. Sizleri sevdiklerinize daha güvenle ulaştırmak için 862 bin 639 metrekare asfalt döktük. Toprağa diktiğimiz 48 bin 473 yeni fidan, sadece bugün için değil, evlatlarımızın alacağı her nefes içindi. Geleceğe duyduğumuz sorumlulukla, güneşten 2 milyon kilowatt saati aşan temiz enerji ürettik ; atıklara 2 bin 750 ton kompostla yeniden hayat vererek doğayla barıştık. Bu yıl, huzurun ve sağlığın kapılarını Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve Sağlıklı Hayat Merkezi ile açtık. Gençliğimizin enerjisini ve azmini, Konya Spor Lisesi Ahmet Çalık Kapalı Spor Salonu ve Selçuklu Fen Lisesi Kapalı Spor Salonuyla ödüllendirdik. Sahalarımızda ter döken 28 binden fazla sporcu öğrencimizle, yarınların şampiyonlarını bugünden yetiştirdik. Kardeşlik soframızı 47 milyon lirayı aşan sosyal destekle büyüttük. Kütüphanelerimizde 813 bin öğrencimizin hayallerine yol arkadaşlığı yaptık. Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Çiçek Bahçesi, Park ve müzelerimizde 1 milyon 350 bin 045 misafirimizi ağırlarken, Selçuklu Kongre Merkezimizde 4 milyon 190 bin kişiyi etkinliklerimizle buluşturduk. Bu vesile ile milyonlarca misafirimizi Selçuklu’nun kadim misafirperverliğiyle kucakladık. Çünkü biliyoruz ki; bir şehri asıl kuran beton bloklar değil, o blokların arasında yeşeren mutlu hikâyelerdir. Geleceği inşa eden Selçuklu Vizyonu ile daha nice hizmet dolu yılları hemşehrilerimizle birlikte karşılamak temennisinde bulunuyorum. 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hayırlı seneler ve güzel yarınlar diliyorum” İfadelerini kullandı.



















