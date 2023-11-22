Konya'da feci kaza: Otomobille kamyon çarpıştı dört kişi öldü

Nevşehir'de, evde kumar oynayan yabancı uyruklu bir grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Polis ekipleri ise evde yaptığı inceleme kumar oynamak için kullanılan araç gereçlere el koydu. Olayla ilgili inceleme başlattı.