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Konya'da feci kaza: Otomobille kamyon çarpıştı dört kişi öldü

Konya'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken feci kaza sonrası kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

07:43 - 22/11/2023 Çarşamba
AA
Konya'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'da otomobille kamyonun çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Emre Ç. yönetimindeki 42 AY 176 plakalı otomobil, Akören'den Yalıhüyük istikametine seyrederken ilçe çıkışında Mehmet Emin A. idaresindeki 42 ANR 559 plakalı kamyona çarptı.


Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Hasan I. ile eşi Nur I. ve çocukları Gülbahar I. ve Fatma I'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Emre Ç. ise Akören Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.




#Akören
#Konya
#Kaza
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