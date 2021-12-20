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EĞİTİM

Konya'nın 6 ilçesinde okullara yarın da kar tatili

Konya'da yoğun kar yağışı nedeniyle 24 ilçede yüz yüze eğitime verilen ara, 6 ilçede yarın için bir gün daha uzatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Konyada yarın okullar tatil mi? Konyada okul tatili açıklaması
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Kentte cumartesi günü akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bugün 24 ilçede yüz yüze eğitime ara verildi. Yağış ve buzlanmanın sürdüğü Beyşehir, Seydişehir, Bozkır, Taşkent, Hadim ve Altınekin ilçelerinde ise yüz yüze eğitime yarın için de ara verilmesi kararlaştırıldı.

Bu illerde yarın okullar tatil edildi
FOTOĞRAF 6
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BİTLİS - TATVAN<br><br>Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.<br><br>Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.
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Yağışın gece kuvvetini artırmasının beklendiğini aktaran Erdemir, şunları kaydetti:<br><br>\"Yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle, ilçe merkezi ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda 21 Aralık Salı günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında ilçemizde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır.\"<br><br>Erdemir, olumsuzlukların yaşanmaması için vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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ADANA'NIN 2 İLÇESİNDE KAR TATİLİ UZADI<br><br>Adana'nın Tufanbeyli ve Saimbeyli ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yarın da eğitime bir günlük ara verildi.
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Saimbeyli ve Tufanbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların yarın da tatil olacağı açıklandı. Tufanbeyli Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, \"İlçemizde gerçekleşen yoğun kar yağışı sebebiyle öğrenci ve öğretmenlerimizin olumsuz bir durumla karşılaşmamaları amacıyla 21 Aralık Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün daha ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır\" ifadeleri kullanıldı.<br>
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MUŞ'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA<br><br>Muş'ta yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11C maddesi gereğince 21 Aralık Salı günü il genelinde, eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
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Yatılı okulların pansiyon kısmında kalan öğrencilerin eğitimlerine devam edeceği bildirilen açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Bu illerde yarın okullar tatil edildi
'Yarın okullar tatil mi?' sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde yarın okullar tatil edildi. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...


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