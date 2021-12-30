Gündem Köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki Fevvazdan iyi haber
AKSARAY

Köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki Fevvaz'dan iyi haber

Aksaray'da, köpeğin saldırısında başından ve karnından yaralanan Suriye uyruklu Fevvaz El İdris (6), hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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Haber Merkezi DHA
Köpeğin saldırdığı 6 yaşındaki Fevvazdan iyi haber
Fevvaz El Fevvaz, yapılan tedavisinin ardından gece saatlerinde taburcu edildi.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Somuncu Baba Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Neof İdris (26), yeğeni Fevvaz El İdris ile müstakil evlerinin önünde beslediği köpeğine yiyecek verdi.

Bu sırada yanlarına gelen başka köpek, minik Fevvaz'a saldırıp, başından ve karnından ısırdı.

Neof İdris, hemen müdahale ettiği sokak köpeğini bölgeden uzaklaştırdı.

Yaralanan Fevvaz ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fevvaz El Fevvaz, yapılan tedavisinin ardından gece saatlerinde taburcu edildi.

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Aksaray'da Suriye uyruklu Neof İdris (26), köpeğini beslediği sırada yanlarına gelen başka bir köpek, yeğeni Fevvaz El İdris'e (6) saldırıp, başından ve karnından ısırdı. Dayısının müdahalesiyle köpeğin saldırısından kurtarılan küçük Fevvaz hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Fevvaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre gözlem altında tutukluktan sonra taburcu edileceği belirtildi.


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