Köpeklerin yüzde 70'i kısırlaştırılmazsa çözüm olmaz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başıboş sokak köpekleri sorunuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'deki başıboş köpek sayısının 4 milyona yakın olduğunu belirten Yumaklı, "Bilimsel verilere göre başıboş köpeklerin çoğalmalarının kontrol altına alınabilmesi, bir sene içinde toplam sayının yüzde 70'inin kısırlaştırılması ile mümkündür. Ancak son 5 yılda ortalama 260 bin, bir yılda en fazla 350 bin köpek kısırlaştırılabilmiştir" dedi.

KUDUZ UYARISI YAPILIYOR

Ayrıca Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü tarafından kuduz riski açısından yüksek risk kategorisinde tanımlandığını vurgulayan Yumaklı, "Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, evcil hayvanlar da dahil olmak üzere 2018-2022 yılları arasında kuduz riskli temas sayısı ortalama 267 bin iken, 2023 yılında bu sayı iki katına yakın artarak 438 bine ulaşmıştır. Bu tablonun insan hayatı ve sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda olduğu aşikardır" açıklamasında bulundu.

ONLINE SATIŞA YAKIN TAKIP

Sokak hayvanları düzenlemesi olarak da bilinen başıboş köpek tasarısının takvimi netleşmeye başladı. Teklife ilişkin taslak metin haziran ayı boyunca gerek Meclis içinde gerek Meclis dışında tartışılacak. Tasarının Meclis'in kapanış ayında, temmuzda gündeme alınacak torba kanuna eklenmesi bekleniyor.

CİNS HAYVAN SATIŞINA KISTAS

Düzenlemeyle, sahiplendirme dışında internetten satışa yeni kıstaslar getirilecek. İnternet platformlarından satışın tamamen izne tabi hale getirilmesi ve cins hayvan satışının daraltılması sağlanacak. Sokak köpeklerinin barınaklarda ne kadar süre tutulacağı, kısırlaştırma işleminin ne ölçüde ve hangi hayvanlara yapılacağı ise görüşmelerin ardından son şeklini alacak.

HANGİ HAYVANLAR UYUTULACAK

Öte yandan sakat, hasta, saldırgan ve kuduz sokak köpeklerinin uyutulması noktasında geri adım atılmayacağı bildirildi. Sahiplendirilemeyen köpeklerin ise akıbetinin nasıl olacağı görüşmeler neticesinde belirlenecek. Sahiplendirilemeyen sokak köpeklerinin barınaklarda kaç gün kalacağı ve kısırlaştırma işleminin hangi hayvanlara yapılacağıysa konuya ilişkin bakanlıklardan gelen bilimsel veriler ışığında netleşecek.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Teklife son şeklini vermek isteyen AK Parti, sivil toplumla istişareyi de sıklaştırdı. Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun yürüttüğü görüşmelerde, 50'yi aşkın kurum ve kişiye ulaşıldı. Yenişehirlioğlu, mağdur ailelerini de dinleyecek.







