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ANTALYA

Korkutan yangın

Antalya’da bir köpük fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Kenti kara dumanlar kaplarken, alevlerin sıçradığı binadaki LPG tanklarının infilak etmesi paniğe neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Alevler, önce bahçede stoklanmış köpüklere, ardından fabrikaya ait diğer binaya da sıçradı.
Alevler, önce bahçede stoklanmış köpüklere, ardından fabrikaya ait diğer binaya da sıçradı.

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bir fabrikada çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı. Antalya OSB 3. kısımda poliüretan köpük üreten fabrikada dün saat 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, önce bahçede stoklanmış köpüklere, ardından fabrikaya ait diğer binaya da sıçradı.

LPG TANKLARI PATLADI

Kara bulutlar kenti kaplarken, yan binadaki LPG tanklarının peş peşe infilak etmesi korkuttu. Yangına müdahalede yetersiz kalan OSB ekipleri, itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı. Yangın karadan ve havadan müdahaleyle güçlükle kontrol altına alındı.

Antalya’da bir köpük fabrikasında çıkan yangın korkuttu. Kenti kara dumanlar kaplarken, alevlerin sıçradığı binadaki LPG tanklarının infilak etmesi paniğe neden oldu

ÜZÜNTÜMÜZ BÜYÜK

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, yangının çıkış sebebinin henüz belli olmadığını belirterek, “Yanan fabrika Kar-Yapı dekorasyon, izolasyon üretimi yapan bir fabrika. Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nin en büyük fabrikalarından bir tanesiydi. 225 işçimizin çalıştığı önemli tesislerden birisiydi. Üzüntümüz büyük” dedi Yangına. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin 42 araç, 125 personel, Orman Bölge Müdürlüğünce de 1 uçak, 2 helikopter ve 7 arazözle müdahale edildiğini bildiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

CAN KAYBI YOK

“İçinde kimyasal malzemelerin olduğu bir fabrika. Şu anda yangın kontrol altında, soğutma çalışmaları yapılıyor. En büyük tesellimiz can kaybının ve yaralımızın olmaması.” Vali Karaloğlu, yangının makilik araziye de sıçradığını, havadan ve karadan müdahalelerle alevlerin yayılmadan söndürüldüğünü kaydetti.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar da yangının, OSB’de meydana gelen en büyük yangınlardan biri olduğunu ifade etti.

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