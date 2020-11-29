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Gündem Kovid-19 tedavisi tamamlanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki taburcu oldu
POLİTİKA

Kovid-19 tedavisi tamamlanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki taburcu oldu

Kayseri Şehir Hastanesi’nde koronavirüs tedavisi gören AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, sağlığına kavuşmasının ardından taburcu edildi.

Haber Merkezi İHA
Özhaseki, taburcu olmadan önce hastane personeli ile birlikte poz verdi.
Özhaseki, taburcu olmadan önce hastane personeli ile birlikte poz verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, koronavirüs tedavisinin ardından taburcu oldu.

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Taburcu olmadan önce hastane personeli ile birlikte poz veren Özhaseki, "Bugün itibarıyla Kovid-19 tedavimiz başarıyla tamamlandı ve Kayseri Şehir Hastanesi’nden taburcu edilirken işlerini canla başla yapan sağlıkçılarımız ile vedalaştık. Modern, konforlu ve son teknolojiyle donatılmış Şehir Hastanelerimizin sağlıkta adeta devrim niteliği taşıdığını tekrardan görmüş oldum. Hekiminden hemşiresine; hasta bakıcısından tüm personeline değin bu zor zamanlarda dahi işini severek sürdüren tüm arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

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Kısıtlama kalktı, vatandaşlar sahillere akın etti: Ne maske var, ne sosyal mesafe
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarı çıkan vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu. Üsküdar ve Kadıköy Sahilleri'nde yaşanan yoğunluk havadan da fotoğraflandı. İzmir'den de benzer görüntüler geldi. Kentte son dönem Covid-19 vakalarındaki artış sonrası alınan önlemler kapsamında, sahil bantlarında sandalye veya oturarak piknik yapmak yasaklanırken, bazı vatandaşların bu kurala uymadıkları görüldü. Polisin uyardığı bazı kişiler yasağı bilmediklerini söylerken, bazılarına da cezai işlem uygulandı.
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