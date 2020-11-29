Kovid-19 tedavisi tamamlanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki taburcu oldu

Polisin uyardığı bazı kişiler yasağı bilmediklerini söylerken, bazılarına da cezai işlem uygulandı.

son dönem Covid-19 vakalarındaki artış sonrası alınan önlemler kapsamında, sahil bantlarında sandalye veya oturarak piknik yapmak yasaklanırken, bazı vatandaşların bu kurala uymadıkları görüldü.

İzmir de benzer manzaralara sahne oldu.

Bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları da deniz havası aldı. Zaman zaman sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi.

Üsküdar Sahili ve Kadıköy’de bulunan Caddebostan ve Moda Sahili’nde yoğunluk oluştu.

Güneşli havayı gören vatandaşlar sokaklara döküldü. Kafe ve restoranların kapalı olması nedeniyle kimi İstanbullular yiyecek ve içeceklerini alıp dışarı çıktı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarı çıkan vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu. Üsküdar ve Kadıköy Sahilleri'nde yaşanan yoğunluk havadan da fotoğraflandı.

Kısıtlama kalktı, vatandaşlar sahillere akın etti: Ne maske var, ne sosyal mesafe

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından dışarı çıkan vatandaşlar sahillerde yoğunluk oluşturdu. Üsküdar ve Kadıköy Sahilleri'nde yaşanan yoğunluk havadan da fotoğraflandı. İzmir'den de benzer görüntüler geldi. Kentte son dönem Covid-19 vakalarındaki artış sonrası alınan önlemler kapsamında, sahil bantlarında sandalye veya oturarak piknik yapmak yasaklanırken, bazı vatandaşların bu kurala uymadıkları görüldü. Polisin uyardığı bazı kişiler yasağı bilmediklerini söylerken, bazılarına da cezai işlem uygulandı.

