Kovid izinlisi hükümlüye 1 hafta ek süre

Cezaları süren ancak izinde bulunan mahkumların infaz kurumlarına dönüş için verilen süre ise 7 günden 15 güne çıkarıldı. Bu sayede ceza infaz kurumlarına dönüşte oluşabilecek yoğunluk azaltılacak. Düzenleme ile 31 Temmuz itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek. Ayrıca bu hükümlüler cezalarının süresine göre en az 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek. Terör ve örgütlü suçlar nedeniyle hükümlü olanlar açık ceza infaz kurumuna veya denetimli serbestliğe erken ayrılma düzenlemelerinden faydalanamayacak.