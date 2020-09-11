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RİZE

Köyde tırtıl istilası nedeniyle kapı, pencere açamıyorlar: Köy halkı tedirgin yaşıyor

Köyde tırtıl istilası nedeniyle kapı, pencere açamıyorlar: Köy halkı tedirgin yaşıyor

Rize'nin Yeşilköy köyünde yaşanan çekirge istilası köy halkını tedirgin ediyor. Her geçen gün sayıları artan çekirgeler meyve ağaçlarının kurumasına neden oluyor. Evlere de ulaşan çekirgelerin önüne geçemiyorlar. Köylüler, tırtıllar için önlem alınmasını istiyor.

Haber Merkezi DHA
Yeşilköy köyünde tırtıl istilası yaşanıyor.
Yeşilköy köyünde tırtıl istilası yaşanıyor.

Yeşilköy köyünde tırtıl istilası yaşanıyor. Tarım arazilerinde sayıları her geçen gün artan tırtıllar, özellikle meyve ağaçlarının yapraklarını yiyerek, kurumasına neden oluyor. Köyde yaşayanlar, evlerine kadar ulaşan tırtıllar için önlem alınmasını istiyor.

Yeşilköy köyünde tırtıl istilası yaşanıyor.

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Tırtılların kendilerini endişelendirdiğini söyleyen Havva Dursun, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Kelebekle mücadele ediyorduk şimdi tırtıllar çıktı. Kapı, pencere açamıyoruz” dedi. Medine Hafızoğlu da “Ağaçlardan başladı, sebzelerimize kadar her şeyi kuruttu. Artık evimizin içine kadar girmiş durumda. Zor durumdayız.”

Yeşilköy köyünde tırtıl istilası yaşanıyor.

İbrahim Metin Atasaral ise şöyle konuştu:

“Geçen yıl dut ağacında küçücük bir yerde fark ettik. Bu yıl ise tüm ağaçları sardı. Ceviz yaprağına kadar sarmış durumda. Çaya zarar vermesinden endişe ediyoruz. Biz bazı ilaçlama çalışmaları yapıyoruz ama yetkililerin durumla ilgilenmesini istiyoruz.”

Yeşilköy köyünde tırtıl istilası yaşanıyor.

Ziraat Mühendisi Mustafa Atasaral ise önlem alınması çağrısında bulunarak, şu açıklamada bulundu:

“Korkumuz tırtılların çaya zarar vermesi. Yetkililerden yardım bekleniyor. Lokal uygulamalarla, bu sorunla başa çıkılamıyor. Özellikle larva döneminde zararlı oluyor. Önlem alınması gerekiyor.”

Yeşilköy köyünde tırtıl istilası yaşanıyor.
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