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ANKARA

Köylü pazarı yeni yüzüyle hizmete açıldı

Gölbaşı Belediyesi Seğmenler Pazar Yeri’nde üreticiler ile tüketicileri bir araya getiren Köylü Pazarı’nı modern hale getirerek hizmete sundu. Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Hem tüketici hem de köylülerimiz kazanıyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Köylü pazarı yeni yüzüyle hizmete açıldı ​
Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek belediyenin kendi atölyesinde ürettiği tezgahlar ile daha modern bir görüntüye kavuşturulan Köylü Pazarı’nın üretici ile halkın buluşma noktası olduğunu söyledi.

Gölbaşı’nda tarımsal ve hayvansal üretim yapan üreticiler ile tüketicileri bir araya getirmek için Seğmenler Pazar Yeri içinde kurulan Köylü Pazarı yenilenen çehresi sonrası ilk defa vatandaşlar ile buluştu. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek belediyenin kendi atölyesinde ürettiği tezgahlar ile daha modern bir görüntüye kavuşturulan Köylü Pazarı’nın üretici ile halkın buluşma noktası olduğunu söyledi.

ALICI DA SATICI DA KAZANÇLI

  • Seğmenler Pazar yerinde bulunan Köylü Pazarını daha modern bir hale getirmek için Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde üretilen tezgahların montajını yaptıklarına değinen Başkan Ramazan Şimşek, “Köylülerimiz tarafından yetiştirilen organik sebze, meyve, fide, yeşillikler ile el işi ve yöresel ürünler pazarımızda satılıyor. Ürünler, doğadan doğruca sofralarınıza ulaşmış oluyor. Bu sayede hem tüketici hem de ürünlerini vatandaşlar ile buluşturma imkânı bulan köylülerimiz kazanıyor” dedi.

‘YIL BOYU RAHAT ÇALIŞIYORUZ’

Yenileme çalışmaları sonrası daha modern bir hale getirilen köylü pazarından hem vatandaşlar hem de üretici memnun. Pazarın yenilenmesi sonrası ilk defa tüketici ile buluşan yerel üreticiler, “Çok rahat ve güzel bir ortam oldu. Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek’e teşekkür ediyoruz. Yıl boyu ürünlerimizi rahatça istediğimiz gibi satıyoruz. Eskiden hep yerlerde yağmurda yaşta kalıyorduk. Çamurun içinde ayaklarımız ıslanıyordu. Şimdi çok güzel. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.”

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