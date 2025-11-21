Kozan’da istismar şüphelisi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre olay, Adana’nın Kozan ilçesinde yaşandı. Babasının iş yerine gitmek isteyen 13 yaşındaki bir çocuk yolda bisikletli bir kişi tarafından alıkonularak cinsel istismara uğradı. Kaçıp kurtulan çocuğun ihbarı üzerine jandarma ekipleri, şüpheli O.Y.’yi (60) gözaltına aldı. O.Y. jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada olayı öğrenen vatandaşlar şüpheliye tepki gösterdi. Şüphelinin daha öncede cinsel istismardan suç kaydı olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.