Kozan’da istismar şüphelisi gözaltına alındı

00:1021/11/2025, Cuma
IHA
Adana’nın Kozan ilçesinde 13 yaşındaki bir çocuk babasının iş yerine gitmek isterken yolda bir kişi tarafından alıkonularak cinsel istismara uğradı. Şüpheliden kurtulan çocuğun durumu bildirmesiyle O. Y. gözaltına alındı.

Adana’nın Kozan ilçesinde 13 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla bir kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Adana’nın Kozan ilçesinde yaşandı. Babasının iş yerine gitmek isteyen 13 yaşındaki bir çocuk yolda bisikletli bir kişi tarafından alıkonularak cinsel istismara uğradı. Kaçıp kurtulan çocuğun ihbarı üzerine jandarma ekipleri, şüpheli O.Y.’yi (60) gözaltına aldı. O.Y. jandarma ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada olayı öğrenen vatandaşlar şüpheliye tepki gösterdi. Şüphelinin daha öncede cinsel istismardan suç kaydı olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.



#Adana
#İstismar
#Gözaltı
