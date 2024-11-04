Krala çamurlu protesto

Valencia şehrinin harap olmuş dış mahallelerinden Paiporta'yı ziyaret eden Kral Felipe ve beraberindeki heyet büyük tepkiyle karşılandı. Emniyet güçleri, öfkeli kalabalığı bastırmak için atlı polislerle müdahale etmek zorunda kaldı. Korumalar, yağan çamurdan İspanya Kralını korumak için şemsiyeler kullandı. Kalabalık heyeti "Defolun!" ve "Katiller!" gibi ağır sözlerle hedef aldı. En az 211 can kaybının yaşandığı felakette en fazla ölüm 60 kişi ile Paiporta'da yaşandı. Hala onlarca kişinin kayıp olduğu belirtilen sel felaketinde Valencia bölgesi adeta harap olmuş durumda.