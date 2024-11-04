Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Krala çamurlu protesto

Krala çamurlu protesto

04:004/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv
Arşiv

İspanya'da yüzyılın en ağır faciasından sağ kurtulan öfkeli bir kalabalık, pazar günü selden en çok etkilenen kasabalardan birine ilk ziyareti yapan İspanya Kralı 6. Felipe ve hükümet yetkililerine çamur yağmuruna tuttu ve hakaretler yağdırdı.

Valencia şehrinin harap olmuş dış mahallelerinden Paiporta'yı ziyaret eden Kral Felipe ve beraberindeki heyet büyük tepkiyle karşılandı. Emniyet güçleri, öfkeli kalabalığı bastırmak için atlı polislerle müdahale etmek zorunda kaldı. Korumalar, yağan çamurdan İspanya Kralını korumak için şemsiyeler kullandı. Kalabalık heyeti "Defolun!" ve "Katiller!" gibi ağır sözlerle hedef aldı. En az 211 can kaybının yaşandığı felakette en fazla ölüm 60 kişi ile Paiporta'da yaşandı. Hala onlarca kişinin kayıp olduğu belirtilen sel felaketinde Valencia bölgesi adeta harap olmuş durumda.




#ispranya
#sel
#facia

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
D harfi ile eşya var mı? D harfi ile başlayan eşyalar