Gündem Kritik düzenlemeler geliyor TBMM yeni yılın ilk mesaisine bugün başlıyor
POLİTİKA

Kritik düzenlemeler geliyor: TBMM yeni yılın ilk mesaisine bugün başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 13 günlük aranın ardından bugün yeniden mesaiye başlayacak. Yeni yılın ana gündeminde ise yeni ekonomik yasalar olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kritik düzenlemeler geliyor: TBMM yeni yılın ilk mesaisine bugün başlıyor
TBMM yeni yılın ilk mesaisine bugün başlıyor.

Çalışmalara 22 Aralık'tan itibaren ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bugün mesai yeniden başlayacak.

Yeni yılın ana gündemi, yeni ekonomik yasalar olacak. Yatırım ve istihdam için atılacak adımların yasal altyapısının güçlendirilmesi amacıyla yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için vatandaşa yeni olanaklar sunulmasını öngören düzenlemeler yapılacak.

Stokçuluğa karşı kanun teklifi Genel Kurul'da

Genel Kurul'da ilk olarak stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşülecek.

Düzenlemeyle üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara, 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası verilmesi hedefleniyor.

Reform nitelikli yasalar

Meclis'te ekonomi öncelikli yasaların yanı sıra reform nitelikli yasalar için de yeni düzenlemeler gündeme gelecek.

Bunlar arasında; Dezenformasyonla Mücadele Yasası, Ruh Sağlığı Yasası, 6'ncı Yargı Paketi ve Spor Yasası yer alıyor. Kripto paraya ilişkin düzenleme de yine ocak ayı içinde Meclis gündemine gelecek yasa teklifleri arasında yer alıyor.

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Nafaka düzenlemesi gündemde

Ayrıca İstanbul Finans Merkezi'nin kuruluşu hakkındaki yasa teklifi, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı Kanunu ile Diyanet İşleri Başkanlığı hakkındaki kanun, Çevre ve İmar Kanunu, İçişleri Bakanlığı görev alanı ile ilgili kanunlarda değişiklik öngören düzenlemeler de yine 2022 yılında yasalaşması gereken düzenlemeler arasında yer alıyor.

Boşanan eşler arasında adaleti sağlamak ve mağduriyetleri gidermek amacıyla hazırlanan nafaka düzenlemesi de bu yıl Meclis gündemine gelecek.

"Öğretmenlik Meslek Kanunu" Meclis'te

  • Geçen hafta AK Parti'li milletvekillerinin imzasıyla Meclis'e sunulan ve ilerleyen günlerde komisyon gündemine alınması beklenen "Öğretmenlik Meslek Kanunu"nda da önemli değişiklikler yapılıyor.

Teklifle öğretmenlerin mesleklerinde kariyer ve liyakat esaslarına uygun olarak ilerlemeleri, mesleki gelişimlerini sağlamaları ve bunlara bağlı olarak özlük haklarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

AK Parti tarafından hazırlanan teklife göre öğretmenlik mesleği, kariyer sistemiyle 4 grupta sınıflandırılacak.

Uzman ve baş öğretmenlerin maaşlarında artış olacak. Göstergeler 3600'e yükseltilecek.

Liderler kürsüde olacak

Varlık Fonu'nun faaliyet ve denetim raporları da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

2022'in ilk grup toplantıları da yapılacak. Bugün MHP ve CHP grup toplantıları gerçekleştirilecek. Yarın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında hitap edecek.

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BBP Genel Başkanı Destici CHP'ye 'portakal' tepkisi: Gazi meclisimiz şov yapma yeri değildir
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

CHP'li Burak Erbay'ın bir kasa portakalı Meclis kürsüsünden dökmesini eleştiren Destici, 'Gazi meclisimiz şov yapma yeri değildir. Meclise şov yapmak için gelinmemelidir. Bu milleti temsil eden vekillere, siyasetçilere yakışan bir hareket değildir. Kimsenin de derdine derman olmaz.' dedi.

CHP'li Burak Erbay bir kasa portakalı Meclis kürsüsünden döktü
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CHP'li Burak Erbay bir kasa portakalı Meclis kürsüsünden döktü
TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri devam ediyor. Her gün farklı bir skandala imza atan CHP'lilerin sonuncusu Milletvekili Burak Erbay oldu. Bir kasa portakalla kürsüye çıkan Erbay, üreticinin yaşadığı zorluğa dikkat çektiğini savunarak meyveleri yere döktü. Yaşananlar tepkiyle karşılanırken, AK Parti sıralarından 'Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi ya, siz ne biçim milletvekilisiniz ya”, 'Şov yapmaktan başka bir işe yaramıyorsunuz', 'Nimete saygısızlık, millete saygısızlık' sesleri yükseldi.

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Milli Eğitim Bakanı Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi bu ay içinde TBMM'ye gelecek
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