Gündem Kuleli Askeri Lisesinde gerçeğe aykırı çürük raporu veren FETÖcülere soruşturma
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Kuleli Askeri Lisesinde 'askeri öğrenci olamaz' raporu veren FETÖ'cü tabiplere operasyon

Kuleli Askeri Lisesinde gerçeğe aykırı çürük raporu veren FETÖ'cülere soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Kuleli Askeri Lisesi'nde bazı öğrenciler için "askeri öğrenci olamaz" kanaati ile gerçeğe aykırı sağlık raporu hazırladıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 17 askeri tabipten 11'i yakalandı.

Haber Merkezi AA
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, adı kalkışma ihanetine karışan 171 yıllık Kuleli Askeri Lisesi, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında kapatılmıştı.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, adı kalkışma ihanetine karışan 171 yıllık Kuleli Askeri Lisesi, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında kapatılmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, Kuleli Askeri Lisesi'nde bazı öğrenciler hakkında "askeri öğrenci olamaz" kanaati ile gerçeğe aykırı sağlık raporu düzenlenmesine ilişkin bu kurulda görev yapan albay, yarbay ve binbaşı rütbesindeki 17 askeri tabip hakkında gözaltı kararı verildi.

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Bunun üzerine İstanbul merkezli 3 ilde operasyon başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerden 11'ini gözaltına aldı.

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Hain darbe girişimi Kuleli'nin sonu oldu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, adı kalkışma ihanetine karışan 171 yıllık Kuleli Askeri Lisesi, yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında kapatıldı.
  • Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 6 zanlının ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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